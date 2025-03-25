Doğan Bekin'den İmamoğlu Davası ve Türkiye'nin Huzuru Üzerine Açıklamalar

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Ekrem İmamoğlu'nun dava sürecine ilişkin, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada ne yazık ki bu davanın seyrinde yargının tarafsızlığı her zaman için büyük önem arz ederken özellikle bazı tarafların kullandığı retoriğin hiçbir zaman Türkiye'nin sükununa olmadığını burada ifade etmek istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, TBMM'de gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolara ilişkin konuşan Bekin, şunları kaydetti:

"İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada ne yazık ki bu davanın seyrinde yargının tarafsızlığı her zaman için büyük önem arz ederken özellikle bazı tarafların kullandığı retoriğin hiçbir zaman Türkiye'nin sükununa olmadığını burada ifade etmek istiyoruz. Özellikle Türkiye'yi şu anda yönetmekte olan Sayın Cumhurbaşkanının keskin ifadeler kullanması ne yazık ki görünmekte olan ve tarafsız yaklaşım içerisinde karar verilmesi gereken bu davada adeta bir politik baskı aracına dönüştüğünü hissetmek mümkündür. Nitekim iktidara yakın basın yayın organlarında televizyon programlarına çıkan bildik bazı gazetecilerin yaptıkları yorum da Sayın Cumhurbaşkanı'nın kullandığı ifadelerden terörle iltisak konusunu dile getirmediğini ve yargının bunun için bu konuda bir karar ortaya koymadığını ifade etmeleri ve aynı şahsiyetlerin daha avukatlar bile bazı bilgilere sahip değilken ve dosyanın üzerinde gizlilik kararı varken bu bilgileri nasıl ve hangi yollarla elde edip kamuoyuyla paylaştıkları da son derece düşündürücüdür. Burada da adli makamları bir an önce bu konuda sorumluluk almaya ve bu kişiler hakkında tahkikat başlatmalarını arzu ederiz.

'Türkiye'nin daha huzurlu olması için tüm siyasiler bir araya gelerek bir çözüm ortaya koymalı'

Artık Türkiye'de özellikle bölgede yaşanan huzursuzluklar ve kaos ortamlarının da dikkate alınmasıyla bundan böyle Türkiye'nin daha huzurlu bir yer haline getirilebilmesi için biran önce tüm siyasilerin bir araya gelerek bir çözüm ortaya koymaları artık kaçınılmazdır. Türkiye'yi ayrıştırıcı politikalarla 1980 öncesine götürmeye yönelik her türlü adımın karşısında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Bu gibi politikaların Türkiye'ye çok şey kaybettiğini ifade etmek istiyoruz. Nitekim şafak operasyonlarıyla evine baskı düzenlenerek gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu yaklaşımlı politikalar nedeniyle bir gecede Türkiye'nin yüzde 10 oranında fakirleşmesini de gözardı etmememiz gerektiğini ifade etmek istiyoruz. Zaten büyük geçim sıkıntısı çekmekte olan insanlarımızın bu şekilde 85 milyon olarak mağdur edilmeleri de kabul edilebilir bir durum değildir.

Bir an önce Türkiye'nin istikrarının sağlanabilmesi için gerekli adımların atılmasını bekliyoruz. İktidar mensubu belediyelerde de yolsuzluklar ayyuka çıkmışken bu konularda da birçok şikayetler söz konusu iken bu konularda da çifte standartlar ortaya konulmasını kabul etmek mümkün değildir. Adalet herkese lazım olduğunu ve tarafsızlık ilkesi içerisinde kim suçluysa adalet önüne çıkarılması gerektiğini özellikle vurgulamak istiyoruz. Kim olursa olsun Türkiye yönetiminde önemli yerler işgal etmekte olan ve karar mekanizmalarında yer alan yöneticilerin başta bakanların, genel müdürlerinin, bakan yardımcılarının, yürütme erkinde yer alan bu tip imza sahibi kişilerin biran önce mal varlıklarını yüce milletimiz huzurunda tek tek açıklamalarını bekliyoruz. Ancak bu şekilde Türkiye kendi yoluna daha sağlam bir şekilde ifade edebilir. Sadece belli kesimi koruyarak diğer kesimi de farklı mecralara çekerek bir sonuca ulaşmak mümkün değildir. Şu anda masumiyet karinesi de dikkate alınarak iddialarla bazı insanları suçlayarak onları itibarsızlaştırmanın da hiç kimseye bir fayda getirmez."

Genişletilmiş Gayri Resmi Cenevre Toplantısı

Bekin, İsviçre'nin Cenevre kentinde 17- 18 Mart'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in ev sahipliğinde yapılan "Genişletilmiş Gayri Resmi Cenevre Toplantısı" hakkında da "Yeniden Refah Partisi olarak bizler, Rumların, Kıbrıs konusunda tavizsiz 'tek devlet' anlayışından ödün vermediği bir durumda yeniden müzakere masasına oturmak, ciddiyetten uzak ve teslimiyetçi bir politikadan başka bir şey ifade etmediğini vurgulamak isteriz. Uluslararası arenada soyutlanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, hangi yol tercih edilirse edilsin, GKRY'nin ortaya koyduğu tek taraflı ve tavizsiz yaklaşımlı politikalarla çözüme yönelik bir sonuç elde etmesi pek mümkün görülmemektedir"değerlendirmesini yaptı."