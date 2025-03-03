Doğan'dan Bahçeli-Demirtaş Görüşmesine Destek - Son Dakika
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Doğan'dan Bahçeli-Demirtaş Görüşmesine Destek

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Bahçeli'nin Demirtaş ile görüştüğü iddialarını olumlu değerlendirdi.

03.03.2025 17:16
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DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüştüğü iddiasını, "Partiler ve siyasiler arası diyalog bizim savunduğumuz şeyler, temas memnuniyet verici bir şey." şeklinde değerlendirdi.

Partisinin MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulunan Doğan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısına ilişkin, büyük bir kararlılıkla göreve hazır olduklarını söyledi.

Çağrının muhatabının herkes olduğunu vurgulayan Doğan, "Çağrı açık ve yalın bir biçimde ifade edildi. Kaçırılmaması gereken bir fırsattır. Şimdi söylenen sözün gereklerini yapmanın tam zamanı." dedi.

Doğan, PKK terör örgütünün açıklama sonrasında ateşkes çağrısında bulunduğunu hatırlatarak, bunun memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Doğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş ile görüştüğü iddiasını ilişkin, "Partiler ve siyasiler arası diyalog bizim savunduğumuz şeyler. Temas memnuniyet verici bir şey." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Ayşegül Doğan, DEM Parti, Politika, Güncel, Terör, Dünya, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğan'dan Bahçeli-Demirtaş Görüşmesine Destek - Son Dakika

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