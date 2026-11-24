Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

Töreni, Doğanşehir Hükümet Konağı önünde İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çoban'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Çoban ve öğretmenler daha sonra Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur'u makamında ziyaret etti.

Doğanşehir Şehit Serdal Toprak Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda devam eden program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda, öğrencilerin hazırladığı şiirler, müzik dinletisi, oratoryo ve sahne gösterileri düzenlendi.

Kaymakam Sungur, öğretmenlerin fedakarlıklarının toplum adına büyük değer taşıdığını vurgulayarak öğretmenlere teşekkür etti.