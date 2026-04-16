Doğanşehir\'de TOKİ Konutları Teslim Edildi

Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, Altıntop TOKİ 2. Etap konutlarının anahtar teslim törenine katılarak vatandaşların mutluluğuna ortak oldu.

Doğanşehir ilçesinde yapımı tamamlanan Altıntop TOKİ 2. Etap konutlarında anahtar teslim heyecanı yaşandı.

Toplam 334 konutun teslim edileceği bu etapta hak sahibi vatandaşlar modern ve güvenli yeni yuvalarına kavuştu.

Teslim edilen konutları yerinde inceleyen Kaymakam Ahmet Fatih Sungur, çevre düzenlemeleri hakkında da yetkililerden bilgi aldı.

Sungur, daha sonra anahtarlarını teslim alan ailelerle bir araya gelerek sohbet etti.

Teslim sürecinin başarıyla tamamlandığını belirten Kaymakam Sungur, vatandaşların yeni evlerindeki mutluluğuna şahitlik etmenin kendileri için büyük bir memnuniyet vesilesi olduğunu söyledi.

Sungur, yeni konutların tüm hak sahiplerine hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.