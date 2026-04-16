Doğanşehir\'de TOKİ Konutları Teslim Edildi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

16.04.2026 10:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaymakam Ahmet Fatih Sungur, Altıntop TOKİ 2. Etap konutlarının anahtarlarını teslim etti.

Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, Altıntop TOKİ 2. Etap konutlarının anahtar teslim törenine katılarak vatandaşların mutluluğuna ortak oldu.

Doğanşehir ilçesinde yapımı tamamlanan Altıntop TOKİ 2. Etap konutlarında anahtar teslim heyecanı yaşandı.

Toplam 334 konutun teslim edileceği bu etapta hak sahibi vatandaşlar modern ve güvenli yeni yuvalarına kavuştu.

Teslim edilen konutları yerinde inceleyen Kaymakam Ahmet Fatih Sungur, çevre düzenlemeleri hakkında da yetkililerden bilgi aldı.

Sungur, daha sonra anahtarlarını teslim alan ailelerle bir araya gelerek sohbet etti.

Teslim sürecinin başarıyla tamamlandığını belirten Kaymakam Sungur, vatandaşların yeni evlerindeki mutluluğuna şahitlik etmenin kendileri için büyük bir memnuniyet vesilesi olduğunu söyledi.

Sungur, yeni konutların tüm hak sahiplerine hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ahmet Fatih, Güncel, Emlak, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 10:48:35. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.