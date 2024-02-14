Doğanşehir Fen Lisesi Öğrencileri Türkiye'nin İlk Astronotunu Okullarına Davet Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Doğanşehir Fen Lisesi Öğrencileri Türkiye'nin İlk Astronotunu Okullarına Davet Etti

Doğanşehir Fen Lisesi Öğrencileri Türkiye\'nin İlk Astronotunu Okullarına Davet Etti

Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki öğrenciler, İstanbul Teknik Üniversitesi Bellatrix Uzay Takımı'nın katkılarıyla gerçekleştirilen 'Uzay ve Bilim Şenliği'ne Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı davet etmek için video hazırladı. Gezeravcı, öğrencilerin davetine sosyal medya üzerinden cevap vererek, onların enerjisi ve potansiyeline hayran olduğunu belirtti.

14.02.2024 11:01  Güncelleme: 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğanşehir Fen Lisesi öğrencileri çektikleri videoyla Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı okullarına davet etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki öğrenciler, İstanbul Teknik Üniversitesi Bellatrix Uzay Takımı'nın katkılarıyla okullarında gerçekleştirilen "Uzay ve Bilim Şenliği"ne Gezeravcı'yı davet etmek için video hazırladı.

Sosyal medya üzerinden videoyu yayınlayan öğrenciler, Gezeravcı'yı okullarındaki uzay ve bilim şenliğine davet etti.

Videoya X sosyal medya hesabından cevap veren Gezeravcı, "Doğanşehir Fen Lisesi'nin yıldızları, sevgili kardeşlerim, muhteşem enerjiniz ve potansiyelinizle yerçekimine rakip çekim gücünüze direnecek obje tanımıyorum. Sizlere ve harika potansiyelinizi kinetiğe çeviren değerli öğretmenlerimize selam ve saygılarımla. Görüşmek dileğiyle." paylaşımında bulundu.

Doğanşehir Fen Lisesi'ndeki "Uzay ve Bilim Şenliği" 17 Şubat'ta sona erecek.

Kaynak: AA

İstanbul Teknik Üniversitesi, Alper Gezeravcı, Kahramanmaraş, Doğanşehir, Türkiye, Malatya, Uzay, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğanşehir Fen Lisesi Öğrencileri Türkiye'nin İlk Astronotunu Okullarına Davet Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 12:02:55. #1.11#
SON DAKİKA: Doğanşehir Fen Lisesi Öğrencileri Türkiye'nin İlk Astronotunu Okullarına Davet Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement