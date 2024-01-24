Doğanyol ilçesinin depremden sonra muhteşem değişimi

Sivrice depreminde ağır hasar alan ilçe, şimdi görenleri kendine hayran bırakıyor

MALATYA - Bundan tam 4 yıl önce Elazığ Sivrice'de yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan Malatya'nın Doğanyol ilçesinin şimdiki halini görenler gözlerine inanamıyor. Adeta sil baştan yenilenen Doğanyol, TOKİ konutları ile güvenli bir ilçe haline geldi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020 tarihinde yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremde 4 kişinin öldüğü Malatya'nın Doğanyol ilçesinde yüzlerce ve yıkıldı veya ağır hasar aldı. Depremin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ziyaret ettiği Doğanyol'da yeni konutlar için zaman kaybetmeden çalışmalara başlanıldı.

Eski evlerin çoğunlukta olduğu ilçe merkezinde hasarlı evlerin de yıkılması ile TOKİ yeni bir ilçe için hemen çalışmalara başladı ve yaklaşık 1 yıl içinde ortaya yeni bir ilçe merkezi çıktı. Köylerdeki evlerinde aynı şekilde yenilendiği Doğanyol, şimdilerde herkesin evlerinde huzur ve güvenle oturduğu şirin bir ilçe oldu.

Depremin üzerinden geçen 4 sene sonra dron ile görüntülenen ilçe merkezinde 2 katlı yöresel mimariye uygun evleri ile Doğanyol adeta bir tatil köyünü de andırıyor. Yeni camiler, okullar, hastaneler ve yolları ile de dışarıdan da göç alan Doğanyol'da ki konutlar 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinde de etkilenmedi.