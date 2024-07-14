Doğaseverler Malatya'da yaylalarda kamp yapıyor

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi'nde bir grup doğasever, 7 yıldır dedelerinin çadır kurduğu yaylalarda kamp yapıyor.

Aynı zamanda Doğayı ve Doğal Hayatı Koruma Derneği'ni kuran doğaseverler, gittikleri yaylalarda tahrip olan çeşmeleri ve su kaynaklarını onararak bölgeye gelen gezginlerin ve dağdaki hayvanların kullanmasına olanak sağlıyor.

Bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Geleneksel Birlik Kampı"na Malatya dışında yaşayan Erkenekliler de katıldı.

Kampa katılanlar dedelerinden kalan keçeleri giyinip yaylanın serin havasının tadını çıkarıyor, dağlarda yürüyüş yapıp dağ çayı ve kekik topluyor.

Doğanşehir Erkenek Doğayı ve Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Salman Topal, AA muhabirine, geleneksel hale getirdikleri kampın 7'ncisini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kampa Mersin, Antalya gibi farklı şehirlerden arkadaşlarının katıldığını anlatan Topal, "Bu tür organizasyonlar yok olmaya yüz tutan yayla kültürünü yaşatmak ve arkadaşlık bağlarını güçlendirmek adına bizim için oldukça önemli. Bu kamplarda hem çevre temizliği yapıyor, bölgedeki ağaçların budamasını yaparak ağaçlandırma çalışmasına destek oluyor ve her yıl doğa şartlarından dolayı tahrip olan su kaynaklarında ve çeşmelerde onarım yapıyoruz." ifadelerini kullandı.