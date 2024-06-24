Doğaseverlerin çöp tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Doğaseverlerin çöp tepkisi

Geniş Video İzle

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Cennet ve Cehennem Vadisi'ne bilinçsizce atılan çöpler, doğaseverlerin tepkisine neden oldu. Vadide, karların erimesiyle oluşan akarsuların bulunduğu doğal güzellik, doğaseverleri cezbetmektedir. Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, çevre illerden gelen doğaseverlerle birlikte vadide temizlik yaparak çöp sorununa dikkat çekti ve doğayı korumanın önemini vurguladı.

24.06.2024 09:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğaseverlerin çöp tepkisi

VAN - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Cennet ve Cehennem Vadisi'ne bilinçsizce atılan çöpler, doğaseverlerin tepkisine neden oldu.

Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesi olan Uludurok'un Cilo Dağları'nın eteklerinde yer alan Cennet ve Cehennem Vadisi, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. Vadide, karların erimesiyle oluşan akarsuların bulunduğu doğal güzellik, doğaseverleri cezbetmektedir. Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez öncülüğünde çevre illerden de gelen birçok doğasever Cennet ve Cehennem Vadisi'ni ziyeret etti. Ziyaret sorasında birçok alanda gelişi güzel atılan çöpler, doğaseverlerin tepkisine neden oldu.

Hakkari'in muhteşem bir doğasının olduğunu ifade eden Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, "Son zamanlarda Hakkari'in doğasına büyük bir talep var. Bizde 3 günden beri buradayız. Bizde elimizden geldiği kadar gelen gruplara rehberlik yapıyoruz. Buralara gelirken lütfen doğayı temiz tutalım. Eğer buralar böyle giderse 3 sene içerisinde çöp alanına dönecek. Hemen karşımızda gördüğümüz çöp yığını burayı hak etmiyor. Eğer çöpünüzü götürmüyosanız lütfen doğaya gelmeyin. Doğanın size ihtiyacı yok,ama sizin doğaya ihtiyacınız var" dedi.

Bugün Cilo Dağı eteklerindeki Cennet-Cehennem Vadisi'ne geldiklerini ifade eden Doğa Sporları Kulübü üyesi Mahmut Çelik, "Siz buranın cehennem ismine bakmayın burası bir cennet gibi. Nedense en güzel yerlerin ismini cehennem koyuyorlar. Biz buraya büyük bir ekiple buraya geldik. Etraf çok güzel, doğa mükemmel. Ama biz doğayı ne yazık ki çöplerimizle kötü bir şekilde kirletiyoruz. Doğaya çıkanlar lütfen çöplerinizi doğaya bırakmayın. Biz her zaman diyoruz doğaya çöp atmayın ki temizlemek zorunda kalmayalım. En büyük temizlik kirletmemektir. Doğamızı kirletmezsek gelecek nesilleri güzel bir doğa bırakmış oluruz" dedi.

Kaynak: İHA

Yüksekova, Hakkari, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğaseverlerin çöp tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:51 Benzin ve motorine bu gece çifte zam geliyor Tabeladaki rakam araç sahiplerini hayli üzecek Benzin ve motorine bu gece çifte zam geliyor! Tabeladaki rakam araç sahiplerini hayli üzecek
08:46 Yeni savaş kapıda Gazze’yi kana bulayan askerler Lübnan sınırına taşınıyor Yeni savaş kapıda! Gazze'yi kana bulayan askerler Lübnan sınırına taşınıyor
08:35 Ne diyeceği merak konusuydu Yelek krizi sonrası Arda Güler de sessizliğini bozdu Ne diyeceği merak konusuydu! Yelek krizi sonrası Arda Güler de sessizliğini bozdu
08:24 CHP’nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile görüşecek Masada asgari ücret ve emekli maaşları var CHP'nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile görüşecek! Masada asgari ücret ve emekli maaşları var
07:22 Kadın müşteriden zincir market çalışanına dayak Kafasını defalarca dondurucuya vurdu Kadın müşteriden zincir market çalışanına dayak! Kafasını defalarca dondurucuya vurdu
10:04 Edirne’de balya işçileri, kavurucu sıcakta günde 4 bin lira kazanıyor Edirne'de balya işçileri, kavurucu sıcakta günde 4 bin lira kazanıyor
09:42 Seçil Erzan ile Dilan Polat, koğuş arkadaşı oldu Seçil Erzan ile Dilan Polat, koğuş arkadaşı oldu
09:23 Bomba iddia Çağatay Ulusoy yeni aşkıyla teknede görüntülendi Bomba iddia! Çağatay Ulusoy yeni aşkıyla teknede görüntülendi
09:15 Küresel kriz onları da vurdu Alman bisiklet devi iflasın eşiğinde Küresel kriz onları da vurdu! Alman bisiklet devi iflasın eşiğinde
09:13 Trabzonspor, 5 futbolcuyu birden KAP’a bildirdi Trabzonspor, 5 futbolcuyu birden KAP'a bildirdi
08:27 Dişçiye gittikten sonra evde ölmüştü Hemşire, talihsiz kadını hastaneye gitmeden önce uyarmış Dişçiye gittikten sonra evde ölmüştü! Hemşire, talihsiz kadını hastaneye gitmeden önce uyarmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 10:19:46. #1.12#
SON DAKİKA: Doğaseverlerin çöp tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement