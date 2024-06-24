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Doğaseverlerin çöp tepkisi

VAN - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Cennet ve Cehennem Vadisi'ne bilinçsizce atılan çöpler, doğaseverlerin tepkisine neden oldu.

Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesi olan Uludurok'un Cilo Dağları'nın eteklerinde yer alan Cennet ve Cehennem Vadisi, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. Vadide, karların erimesiyle oluşan akarsuların bulunduğu doğal güzellik, doğaseverleri cezbetmektedir. Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez öncülüğünde çevre illerden de gelen birçok doğasever Cennet ve Cehennem Vadisi'ni ziyeret etti. Ziyaret sorasında birçok alanda gelişi güzel atılan çöpler, doğaseverlerin tepkisine neden oldu.

Hakkari'in muhteşem bir doğasının olduğunu ifade eden Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, "Son zamanlarda Hakkari'in doğasına büyük bir talep var. Bizde 3 günden beri buradayız. Bizde elimizden geldiği kadar gelen gruplara rehberlik yapıyoruz. Buralara gelirken lütfen doğayı temiz tutalım. Eğer buralar böyle giderse 3 sene içerisinde çöp alanına dönecek. Hemen karşımızda gördüğümüz çöp yığını burayı hak etmiyor. Eğer çöpünüzü götürmüyosanız lütfen doğaya gelmeyin. Doğanın size ihtiyacı yok,ama sizin doğaya ihtiyacınız var" dedi.

Bugün Cilo Dağı eteklerindeki Cennet-Cehennem Vadisi'ne geldiklerini ifade eden Doğa Sporları Kulübü üyesi Mahmut Çelik, "Siz buranın cehennem ismine bakmayın burası bir cennet gibi. Nedense en güzel yerlerin ismini cehennem koyuyorlar. Biz buraya büyük bir ekiple buraya geldik. Etraf çok güzel, doğa mükemmel. Ama biz doğayı ne yazık ki çöplerimizle kötü bir şekilde kirletiyoruz. Doğaya çıkanlar lütfen çöplerinizi doğaya bırakmayın. Biz her zaman diyoruz doğaya çöp atmayın ki temizlemek zorunda kalmayalım. En büyük temizlik kirletmemektir. Doğamızı kirletmezsek gelecek nesilleri güzel bir doğa bırakmış oluruz" dedi.