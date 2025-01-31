Doğduğu Hastanede Kendi Bebeğini Bekleyen Doktorun Duygusal Hikayesi

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İZMİR Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğan ve doğduğu hastanede görev yapan Kadın Doğum ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Gizem Durmazoğlu Şahin (33), kendi bebeğini de aynı hastanede dünyaya getirmek için gün saydığını belirtip, "Bebeğim ve benim için çok özel bir yer olacağını düşünüyorum" dedi.

Gizem Durmazoğlu Şahin, 1992 yılında İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğdu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan Şahin, 2016 yılında mezun oldu. Şahin, mezun olduktan 1 yıl sonra İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Bölümü'nde asistan olarak görev aldı. Daha sonra Türkiye'nin çeşitli illerinde görev yapan Şahin, 10 ay önce doğduğu hastaneye atandı. Doğduğu hastanede görev yapan Kadın Doğum ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şahin, burada kendi bebeğini dünyaya getirmek için gün sayıyor.

'ANNEM GİBİ BU HASTANEDE DOĞUM YAPMAYI PLANLIYORUM'

35 haftalık hamile olduğunu dile getiren Şahin, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kendisi için özel bir yer olduğunu belirtip, "Annem doğumunu burada yapmış. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra asistanlığımı yapmak için yaklaşık 24 yıl sonra doğduğum yere geri geldim. Asistanlık için tercihlerimin arasında zaten İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi vardı. Daha sonra Türkiye'nin birçok yerinde görev yaptım ancak eş durumu ile operatör doktor olarak geçen yıl mart ayında yeniden İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapmaya başladım. Şu ansa 35'inci haftada olduğum gebelik sürecim devam ediyor. Ben de annem gibi bu hastanede doğum yapmayı planlıyorum" diye konuştu.

'ÖNLÜĞÜMÜ ÇIKARTIKTAN SONRA HEKİMLERİMİN SÖZÜNÜ DİNLİYORUM'

Bu sürecin kendisi için çok duygusal ilerlediğini belirten Op. Dr. Şahin, "Doğduğum yerde göreve gelip ilk doğum yaptırdığım anı hatırlıyorum. Bu benim için çok özeldi. Arkadaşlarım bana anı olması için nazar boncuğu dahi takmıştı. Aynı yerde doğdum ve aynı yerde başka bebeklerin hayatlarına dokunuyorum, çok güzel bir süreç. Ayrıca çalıştığım arkadaşlarımla olan bağımız da çok kuvvetli ve aile gibi devam ediyoruz. Hastalarımıza da mümkün olduğunca aile ortamı sunmaya çalışıyoruz. Çünkü bir kadının hayatında yaşayabileceği en özel anlardan bir tanesi. Ben de rahat olduğum ve kendi evimdeymiş gibi hissettiğim için burada doğum yapmak istiyorum. Yeterli sayıda yenidoğan bakımımız, doçent, profesör uzman hekimlerimiz olduğu için bu süreci burada atlatmayı istiyorum. Önlüğümü çıkardıktan sonra hekimlerimin sözünü dinliyorum. Bebeğim ve benim için çok özel bir yer olacağını düşünüyorum. Burada doğmuş olmak onun için de bir artı olacak, görevim süresince burayı bol bol ziyaret edebilir" dedi.

'NORMAL DOĞUM ÖNERDİĞİMİZ BİR SÜREÇ'

Doğuma hazırlanan anne adaylarının düzenli bir süreç yaşadıkları takdirde her zaman normal doğumu tercih etmeleri gerektiğini dile getiren Op. Dr. Gizem Durmazoğlu Şahin, "Doğum şekli açısından normal doğum önerdiğimiz bir süreç. Bunun yanı sıra gebelik sürecini iyi atlatmak ve anne ile bebek sağlığı için en önemli etkenlerden biri de kilo kontrolü. Gebe kalmadan önce kilo kaybını sağlamak önemli. Ayrıca gebe sürecinde çok fazla kilo almanın bir faydası olmadığını belirtelim. Hastanemizde olduğu gibi Türkiye'deki tüm hastanelerde gebe okulu ve ebe poliklinikleri var. Çünkü kadın doğum doktoru olarak dahi kendi gebelik sürecim farklı geçiyor ve hiçbir şey bilmiyormuşsun gibi bir durum yaşanabiliyor. Bu nedenle bu birimlere başvuru yapabilirler. 12 hafta ve üzeri gebelik yaşayan kadınlar burada eğitim alabilirler" diye konuştu.

Haber: Yağmur ÖNGÜN kamera Gökhan Kılıç/ İZMİR,