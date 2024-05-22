Doğu Afrika'da Kuvvetli Yağışlar Bekleniyor - Son Dakika
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Doğu Afrika'da Kuvvetli Yağışlar Bekleniyor

Doğu Afrika\'da Kuvvetli Yağışlar Bekleniyor

Doğu Afrika'daki 8 ülkeden oluşan Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD), haziran-eylül döneminde Doğu Afrika ülkelerinde ortalamanın üstünde yağışlar olacağı tahmininde bulundu. IGAD'dan yapılan açıklamada, kuvvetli yağışların Cibuti, Eritre, Etiyopya, Kenya, Uganda, Güney Sudan ve Sudan'ı olumsuz etkileyebileceği belirtildi. Açıklamada, birçok ülkeyi etkileyecek kuvvetli yağışlar nedeniyle tedbir alınması çağrısı yapıldı. Doğu Afrika ülkeleri mart ve mayıs ayları arasında da kuvvetli yağışlardan etkilenmişti. Öte yandan Afrika Boynuzu ülkelerinden Kenya, Somali ve Etiyopya'da 36 milyondan fazla kişi kuraklıktan olumsuz etkileniyor. IGAD adlı Doğu Afrika paktı, Cibuti, Eritre, Etiyopya, Kenya, Somali, Güney Sudan, Sudan ve Uganda'dan oluşuyor.

22.05.2024 23:03
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Doğu Afrika'daki 8 ülkeden oluşan Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD), haziran-eylül döneminde Doğu Afrika ülkelerinde ortalamanın üstünde yağışlar olacağı tahmininde bulundu.

IGAD'dan yapılan açıklamada, kuvvetli yağışların Cibuti, Eritre, Etiyopya, Kenya, Uganda, Güney Sudan ve Sudan'ı olumsuz etkileyebileceği belirtildi.

Açıklamada, birçok ülkeyi etkileyecek kuvvetli yağışlar nedeniyle tedbir alınması çağrısı yapıldı.

Doğu Afrika ülkeleri mart ve mayıs ayları arasında da kuvvetli yağışlardan etkilenmişti.

Öte yandan Afrika Boynuzu ülkelerinden Kenya, Somali ve Etiyopya'da 36 milyondan fazla kişi kuraklıktan olumsuz etkileniyor.

IGAD adlı Doğu Afrika paktı, Cibuti, Eritre, Etiyopya, Kenya, Somali, Güney Sudan, Sudan ve Uganda'dan oluşuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Doğu Afrika'da Kuvvetli Yağışlar Bekleniyor - Son Dakika

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