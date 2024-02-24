Doğu Afrika'da Yağış Tahmini: Kuraklıkla Mücadele İçin Umut Verici Gelişme - Son Dakika
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Doğu Afrika'da Yağış Tahmini: Kuraklıkla Mücadele İçin Umut Verici Gelişme

Doğu Afrika\'da Yağış Tahmini: Kuraklıkla Mücadele İçin Umut Verici Gelişme

Doğu Afrika bloku Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD), mart ve mayıs ayları arasındaki yağmur dönemi boyunca bölgenin ortalamanın üzerinde yağış alacağı tahmininde bulundu. IGAD İklim Tahmin ve Uygulamalar Merkezi'nin (ICPAC) yayımladığı rapora göre, iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele eden Doğu Afrika, bu yıl normalin üzerinde yağış alacak. Bu durum, tarım ve hidrolojik şartların iyileşmesine ve gıda krizinin hafiflemesine yardımcı olması bekleniyor.

24.02.2024 12:05  Güncelleme: 12:20
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Doğu Afrika bloku Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD), mart ve mayıs ayları arasındaki yağmur dönemi boyunca bölgenin ortalamanın üzerinde yağış alacağı tahmininde bulundu.

IGAD İklim Tahmin ve Uygulamalar Merkezinin (ICPAC) yayımladığı rapora göre, son yıllarda iklim değişikliğinin de etkisiyle kuraklıkla mücadele eden Doğu Afrika, bu yıl normalin üzerinde yağış alacak.

Mart ve mayıs ayları arasındaki yağmur sezonunda yıllık toplam yağışın yüzde 60'ını alacak bölgede tarım ve hidrolojik şartlar iyileşecek.

Kenya, Somali, Uganda, Burundi, Ruanda, Sudan'ın güneyi ve Tanzanya'nın kuzeybatısı yağışlardan en fazla olumlu etkilenecek ülke ve bölgeler olacak.

Bazı bölgeler ise beklenen yağışları daha erken almaya başlayacak.

Tarımı doğrudan etkileyen ve su sorunu yaşayan bölgeler için hayati öneme sahip yağışların, Doğu Afrika'daki gıda krizini de hafifletmesi bekleniyor.

Afrika Boynuzu ülkelerinden Kenya, Somali ve Etiyopya'da 36 milyondan fazla kişi kuraklıktan olumsuz etkileniyor.

Kaynak: AA

Tanzanya, Etiyopya, Burundi, Somali, Afrika, Kenya, Sudan, Tarım, Çevre, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğu Afrika'da Yağış Tahmini: Kuraklıkla Mücadele İçin Umut Verici Gelişme - Son Dakika

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