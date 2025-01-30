Doğu Afrikalı Liderlerden KDC'ye Ateşkes Çağrısı

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Doğu Afrikalı liderler, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda "derhal ve koşulsuz" bir ateşkes çağrısı yaparak, Kinşasa hükümetini, tırmanan çatışmayı çözmek amacıyla 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup da dahil olmak üzere tüm taraflarla doğrudan iletişim kurmaya davet etti.

Doğu Afrika Topluluğu (EAC), Kenya'nın ev sahipliğinde düzenlenen çevrim içi zirvede, Kinşasa hükümetine Goma krizini görüşmek üzere ateşkes çağrısı yaptı.

Zirveye, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame katılırken KDC'li mevkidaşı Felix Tshisekedi katılmadı.

Zirvede, KDC'nin doğusunda "derhal ve koşulsuz" ateşkes çağrısında bulunan Doğu Afrikalı liderler, ülkede tırmanan çatışmayı çözmek üzere Kinşasa hükümetine, M23 isyancı grup da dahil tüm taraflarla doğrudan temas kurma çağrısında bulundu.

Liderler, Goma kentinde can kayıplarına, insani krize ve kötüleşen güvenlik durumuna ilişkin endişelerini dile getirdi.

Zirve sonrası yayımlanan ortak bildiride, "Liderler, KDC'nin doğusunda çatışan tüm tarafları düşmanlıklara son vermeye, acil ve koşulsuz ateşkese uymaya çağırdı. Aynı zamanda çatışmalardan etkilenen nüfusa insani erişimin sağlanmasının da kolaylaştırılması çağırısı yapıldı." ifadelerine yer verildi.

Bildiride, Kinşasa'daki diplomatik misyonlara yönelik saldırılar kınanarak, KDC hükümetine elçiliklerin, diplomatik personelin ve mülklerin korunmasını sağlama çağrısı yapıldı.

Güney Afrika Kalkınma Topluluğunun (SADC) KDC'deki krize yönelik çabalarına değinilen bildiride, EAC devlet başkanlarının gelecek günlerde SADC liderleriyle de ortak bir zirve düzenleme kararı aldığı belirtildi.

KDC'de M23 ve Ruanda karşıtı protestolar

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, 23 Mart Hareketi (M23) ve Ruanda karşıtı protestolar düzenlendi.

Başkent Kinşasa'da göstericiler, "M23'e hayır, Ruanda'nın müdahalesine son" ve "Egemenliğimize saygı" sloganları atarak hükümetten ulusal güvenliği sağlamasını ve ülkenin toprak bütünlüğünü korumasını istedi.

Gösteriler sırasında bazı öfkeli gruplar, uluslararası toplumun KDC'de yaşanan insanlık krizine sessiz kaldığı gerekçesiyle,

başkentin Gomme bölgesindeki bazı büyükelçilik binalarına saldırdı.

Bölgede Ruanda, Fransa, Belçika ve Kenya büyükelçilikleri ateşe verildi.

KDC'deki çatışmalar

KDC'nin doğusunda, M23 ile güvenlik güçleri arasında devam eden şiddetli çatışmalar nedeniyle yılın başından bu yana 400 binden fazla kişi yerinden oldu.

Bölgedeki birçok köy ve kasabanın kontrolünü ele geçiren M23, son olarak Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı kuşattı, yaklaşık 1 milyon nüfuslu şehrin elektrik ve su sistemini kullanılamaz hale getirerek Goma Havalimanı'nın da kontrolünü ele geçirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) ve KDC, Ruanda'yı M23'e destek vermekle suçlarken Ruanda iddiaları reddediyor.

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla 23 Mart Hareketi adı altında ortaya çıkan grup, daha sonra M23 şeklinde anılmaya başlamıştı.

M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.