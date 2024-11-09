Doğu Akdeniz'de Fırtına Uyarısı

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Doğu Akdeniz'de yarın için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlünden yapılan açıklamaya göre, Hatay'ın kıyı kesimlerinde rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, yarın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği ön görülüyor.