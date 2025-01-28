Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin Etkinliğini Artırma O çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin Etkinliğini Artırma O çağrısı

CHP'li Bağcıoğlu, Türkiye'nin deniz güvenliğini güçlendirmek için iş birliği ve hazırlık yapması gerektiğini vurguladı.

28.01.2025 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Doğu Akdeniz'deki son gelişmelere ilişkin; " Türkiye'nin bölgedeki etkinliğini güçlendirmek adına deniz güvenliği alanındaki eğitim ve iş birliği imkanlarını hem NATO'da hem de uluslararası platformlarda daha güçlü bir şekilde anlatması gerekiyor. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin çıkarlarını korumak ve dengeleri gözetmek için sürekli bir hazırlık ve iş birliği içinde olmamız gerekiyor. CYCLOPS gibi projeler bölgedeki hassas dengeleri daha da kırılgan hale getirebilir" dedi.

CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Gölge Bakanı Yankı Bağcıoğlu, Doğu Akdeniz'deki son gelişmelere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ABD ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) ortaklaşa hayata geçirdiği CYCLOPS projesini değerlendirdi. Bağcıoğlu, şunları kaydetti:

"ABD ve GKRY arasında Kıbrıs Kara, Açık Deniz ve Liman Güvenliği Merkezi (CYCLOPS) adı altında başlatılan proje, bölgedeki dengeleri doğrudan etkileyebilecek bir gelişme olarak karşımızda duruyor. Bu merkezde liman ve deniz güvenliğine dair eğitimlerin yanı sıra kaçakçılık, terörle mücadele ve kitlesel imha silahlarının yayılmasının önlenmesi gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler verilmesi planlanıyor. Ancak bu proje yalnızca eğitimle sınırlı kalmayıp, ABD'nin GKRY ile askeri iş birliğini güçlendirme ve Doğu Akdeniz'deki etkisini artırma amacı taşıyor. Bu adım, GKRY'nin savunma ve deniz gözetleme kapasitesini yükselterek bölgedeki dengeleri Türkiye aleyhine değiştirebilecek sonuçlar doğurabilir. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) için bu girişimi yakından takip etmek ve gereken tedbirleri almak bir zorunluluktur."

"Doğu Akdeniz'deki varlığımızı korumanın yolu hem diplomatik hem de askeri anlamda proaktif adımlar atmakla mümkün"

Bağcıoğlu, Türkiye'nin NATO akreditasyonuna sahip Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi'ne de dikkat çekerek, "Türkiye, bu merkez ile deniz güvenliği alanında uluslararası standartlarda eğitim veren bir ülke konumunda. Ancak elimizdeki bu stratejik imkanı daha geniş bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Bölge ülkeleriyle iş birliği fırsatlarını artırmalı, ortak eğitim ve tatbikatlarla bu merkezin imkanlarını daha görünür hale getirmeliyiz. Doğu Akdeniz'deki varlığımızı ve etkinliğimizi korumanın yolu, hem diplomatik hem de askeri anlamda proaktif adımlar atmakla mümkün olacaktır" dedi.

"Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin çıkarlarını korumak ve dengeleri gözetmek için iş birliği içinde olmamız gerekiyor"

CYCLOPS gibi projelerin bölgedeki dengelere etkisinin sadece güvenlik ile sınırlı kalmayacağını, bunun siyasi yansımalarının da olacağını belirten Bağcıoğlu, "ABD'nin GKRY ile olan iş birliği, Kıbrıs meselesinde uluslararası dengeleri değiştirebilecek bir potansiyel taşıyor. Türkiye, KKTC ile tam bir koordinasyon içerisinde hareket etmeli ve Doğu Akdeniz'de haklarını korumak için aktif bir strateji geliştirmelidir. Bunun yanı sıra, Türkiye'nin bölgedeki etkinliğini güçlendirmek adına deniz güvenliği alanındaki eğitim ve iş birliği imkanlarını hem NATO'da hem de uluslararası platformlarda daha güçlü bir şekilde anlatması gerekiyor. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin çıkarlarını korumak ve dengeleri gözetmek için sürekli bir hazırlık ve iş birliği içinde olmamız gerekiyor. CYCLOPS gibi projeler bölgedeki hassas dengeleri daha da kırılgan hale getirebilir. Bu nedenle Türkiye'nin deniz güvenliği ve savunma politikalarını güçlü bir şekilde sürdürmesi ve bölgede adil bir dengeyi savunmaya devam etmesi şarttır" dedi.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Yankı Bağcıoğlu, Doğu Akdeniz, Dış Politika, Güvenlik, Politika, Savunma, Türkiye, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin Etkinliğini Artırma O çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:48 AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı
14:43 Özel’den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia Özel'den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia
13:52 Ekrem İmamoğlu’nun Mansur Yavaş sorusuna verdiği yanıt olay oldu Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş sorusuna verdiği yanıt olay oldu
13:41 Tülay Hatimoğulları, Meclis’te teröristbaşı Öcalan’ın mesajını paylaştı Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
13:07 Erdoğan: Arkadaşımız da olsa otel yangınında hatası olan herkes cezasını alacak Erdoğan: Arkadaşımız da olsa otel yangınında hatası olan herkes cezasını alacak
19:54 Adana Demirspor’da teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollar ayrıldı Adana Demirspor'da teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollar ayrıldı
19:54 Menajer Ayşe Barım tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi Menajer Ayşe Barım tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
19:45 Memecoin çılgınlığı gerilerken Solana fiyatı büyük düşüşe hazırlanıyor Memecoin çılgınlığı gerilerken Solana fiyatı büyük düşüşe hazırlanıyor
19:40 CHP Sözcüsü Deniz Yücel’den Muharrem İnce’nin CHP’ye katılacağı iddiasına yanıt CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den Muharrem İnce'nin CHP'ye katılacağı iddiasına yanıt
19:21 İstanbul’da gece yarısı korkunç olay: Yaşlı kadının uyuduğu odanın zemini çöktü, ev mühürlendi İstanbul'da gece yarısı korkunç olay: Yaşlı kadının uyuduğu odanın zemini çöktü, ev mühürlendi
19:13 AK Partili Çelik’ten İmralı değerlendirmesi: Terör örgütünün tasfiye için çağrı yapılmalı AK Partili Çelik'ten İmralı değerlendirmesi: Terör örgütünün tasfiye için çağrı yapılmalı
19:03 Türkiye’nin ayağa kalktığı sur cinayetine takipsizlik Türkiye'nin ayağa kalktığı sur cinayetine takipsizlik
19:00 16 yaşındaki Deniz Dönmezer’e Premier Lig devinden resmi teklif 16 yaşındaki Deniz Dönmezer'e Premier Lig devinden resmi teklif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 15:16:43. #1.13#
SON DAKİKA: Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin Etkinliğini Artırma O çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.