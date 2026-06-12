Doğu Akdeniz Enerji Merkezi Kuruluyor - Son Dakika
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Doğu Akdeniz Enerji Merkezi Kuruluyor

12.06.2026 13:43
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GKRY, İsrail, Yunanistan ve ABD, Doğu Akdeniz Enerji Merkezi için işbirliği anlaştı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), İsrail, Yunanistan ve ABD'nin Doğu Akdeniz Enerji Merkezi kurulması için anlaştıkları bildirildi.

Rum basınında yer alan haberlere göre, GKRY, İsrail, Yunanistan ve ABD, Doğu Akdeniz Enerji Merkezi'nin kuruluşu ve gelecekte yapacakları enerji işbirliği için ortak bir yol haritası geliştirme konusunda iyi niyet bildirgesi imzaladı.

İyi niyet bildirgesine, ABD'nin Houston kentinde düzenlenen toplantıda GKRY Enerji Bakanı Michael Damianos, Yunanistan Enerji Bakanı Stavros Papastavrou, İsrail'in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter ve ABD Enerji Bakanı Chris Wright'ın imza attığı belirtildi.

Konuya ilişkin haberlerde, dört tarafın Doğu Akdeniz genelinde enerji güvenliği, açık deniz doğal gaz kaynakları, araştırma ve geliştirme, bölgesel altyapı ve bağlantı projelerini ele aldığı savunuldu.

CyprusMail gazetesi, dört ülkenin önümüzdeki aylarda enerji güvenliği, açık deniz doğal gaz geliştirme, altyapı, inovasyon ve araştırma alanlarında hedef ve eylemleri belirleyecek bir yol haritası hazırlamak üzere bir dizi çalışma grubu toplantısına başlayacağını duyurdu.

GKRY Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis ise bakanlar düzeyindeki toplantı sonucunda Doğu Akdeniz Enerji Merkezi'nin kurulması kararını siyasi ve jeostratejik öneme sahip bir gelişme olarak nitelendirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Doğu Akdeniz Enerji Merkezi Kuruluyor - Son Dakika

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