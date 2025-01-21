Doğu Anadolu'da Dondurucu Soğuklar - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Doğu Anadolu'da Dondurucu Soğuklar

Doğu Anadolu\'da Dondurucu Soğuklar

Erzurum, Tunceli, Ardahan, Kars ve Ağrı'da hava sıcaklıkları sıfırın altında, buzlanma etkili.

21.01.2025 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum, Tunceli, Ardahan, Kars ve Ağrı'da dondurucu soğuklar etkisini devam ettiriyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15 derece ölçüldüğü Erzurum'da, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Yol ve kaldırımlarda buzlanmanın meydana geldiği kentte, araçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

Bazı sürücüler de araçlarını battaniyeyle örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Tunceli

Tunceli'de de hava sıcaklığının sıfırın altında 5,4 dereceye düşmesi sonucu ağaçlarda kırağı oluştu, park halindeki araçların camları buz tuttu.

Kentin Munzur ve Pülümür vadilerindeki bazı dağların zirveleri sisle kaplandı.

Ekipler, bazı cadde ve sokaklarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.

Ardahan

Ardahan'da ise gece en düşük sıcaklık eksi 19 derece ölçüldü.

Kentte soğuk hava nedeniyle yol ve kaldırımlar buzla kaplandı.

Termometrelerin gece sıfırın altında 23 dereceyi gösterdiği Göle ilçesinde ise soğuk hava nedeniyle ev ve iş yerlerinin camları buz tuttu.

Kars

Kars'ta da kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 16 dereceye düştüğü kentte, dereler ve göletler buzla kaplandı.

Bazı vatandaşlar araçlarını battaniyelerle ve halılarla örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Kar yağışıyla beyaza bürünen doğada, tilkiler yiyecek ararken görüntülendi.

Ağrı

Ağrı'da da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor.

Termometrelerin gece eksi 19'u gösterdiği kentte, nehir ve dereler buzla kaplandı.

Şehir mezarlığındaki su deposunda metrelerce uzunlukta buz sarkıtları oluştu.

Eleşkirt ilçesinde de soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Doğu Anadolu, Hava Durumu, Ardahan, Tunceli, erzurum, Güncel, Ulaşım, Tarım, Yaşam, Ağrı, Kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da Dondurucu Soğuklar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:21 Yetkililer uyardı: 10 kişiye mezar olan otel her an çökebilir Yetkililer uyardı: 10 kişiye mezar olan otel her an çökebilir
10:17 Ümit Özdağ’ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan’dan ilk yorum Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan'dan ilk yorum
10:02 Bolu Kartalkaya’daki yangında cama çıkan insanların feryatları yürek dağladı Bolu Kartalkaya'daki yangında cama çıkan insanların feryatları yürek dağladı
09:43 Ümit Özdağ’ın ifade vereceği İstanbul Adliyesi’nde yoğun güvenlik önlemleri alındı Ümit Özdağ'ın ifade vereceği İstanbul Adliyesi'nde yoğun güvenlik önlemleri alındı
06:44 Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı
15:50 Galatasaray üstüne para verecek: İşte Ziyech’in yeni takımı Galatasaray üstüne para verecek: İşte Ziyech'in yeni takımı
15:38 Adalet Bakanı Tunç’tan İmamoğlu’na başlatılan soruşturmaya ilgili açıklama Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu'na başlatılan soruşturmaya ilgili açıklama
15:38 ABD Başkanı Trump’ın hangi kripto paralara yatırım yaptığı belli oldu ABD Başkanı Trump'ın hangi kripto paralara yatırım yaptığı belli oldu
15:32 Deniz Işın, Ayşe Barım hakkında ’mağdur’ sıfatıyla ifade verecek Deniz Işın, Ayşe Barım hakkında 'mağdur' sıfatıyla ifade verecek
15:28 İYİ Parti’den istifa eden Ünal Karaman’ın yeni adresi belli gibi İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman'ın yeni adresi belli gibi
15:24 İndistanda Polis Memuruna Müebbet Hapis İndistanda Polis Memuruna Müebbet Hapis
15:17 Türkiye’nin milyarlarca dolarlık hakkını gasp edecekler Türkiye'nin milyarlarca dolarlık hakkını gasp edecekler
15:17 Özel’den “aday“ sorusuna yanıt: İmamoğlu’nun adı her toplantıda geçiyor Özel'den "aday" sorusuna yanıt: İmamoğlu'nun adı her toplantıda geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2025 11:20:37. #1.13#
SON DAKİKA: Doğu Anadolu'da Dondurucu Soğuklar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.