Doğu Anadolu'da Dondurucu Soğuklar - Son Dakika
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Doğu Anadolu'da Dondurucu Soğuklar

Doğu Anadolu\'da Dondurucu Soğuklar

Erzurum, Ardahan ve Ağrı'da dondurucu soğuklar yaşamı etkiliyor; araçlar buzla kaplandı.

31.01.2025 10:46
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Erzurum, Ardahan ve Ağrı'da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Termometrelerin gece sıfırın altında 14 dereceyi gösterdiği Erzurum'da, park halindeki araçların camları buzla kapandı.

Cami bahçelerindeki şadırvanların buz tuttuğu kentte, bazı vatandaşlar da araçlarını soğuktan korumak için üzerine halı örttü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre Türkiye'de gece en düşük sıcaklık, eksi 30 ile Tekman ilçesine bağlı kırsaldaki Hacıömer Mahallesi'nde kaydedildi.

Ardahan

Ardahan'da da gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 22 derece ölçüldü.

Yol ve kaldırımlarda buzlanma oluşan kentte, akarsular ile göletler dondu.

Bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için üstüne branda, battaniye ve halı örttü.

Ağrı

Termometrelerin gece sıfırın altında 21 dereceyi gösterdiği Ağrı'da ise soğuk hava nedeniyle buzlanma ve kırağı oluştu.

Murat Nehri buzla kaplandı, 20 metre yükseklikteki su deposunda uzun buz sarkıtları oluştu.

Bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için üstüne battaniye ve çadır örttü.

Kaynak: AA

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