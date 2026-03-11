Doğu Anadolu'da Dondurucu Soğuklar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Doğu Anadolu'da Dondurucu Soğuklar

Doğu Anadolu\'da Dondurucu Soğuklar
11.03.2026 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum, Kars ve Ardahan'da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor, buz sarkıtları oluştu.

Erzurum, Kars ve Ardahan'da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Gece termometrelerin sıfırın altında 8 dereceyi gösterdiği Erzurum'da, ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Bazı çeşmelerin buzla kaplandığı kentte, yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.

Kars

Kars'ta da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye düştüğü kentte, soğuk hava nedeniyle araç camları buz tuttu, çatılarda dev buz sarkıtları oluştu.

Sarıkamış ilçesinde soğuk hava nedeniyle bina çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu. Araçlar ile evlerin camlarının buz tuttuğu ilçede vatandaşlar arabalarını branda ile sararak soğuktan korumaya çalıştı.

Sarıkamış Belediyesi ekipleri cadde ve sokaklarda kar küreme ve temizleme çalışması başlattı.

Akyaka ilçesinde de soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava etkili oluyor.

Kentte gece sıfırın altında 18 dereceye düşen hava sıcaklığı nedeniyle buzlanma ve kırağı oluştu.

Soğukların etkisiyle akarsuların yüzeyi buz tutarken, ağaçlar kırağı ile kaplandı.

Kura Nehri bölgesinde yer yer sis oluştu.

Göle ilçesinde de gece hava sıcaklığı sıfırın altında 25 derece ölçüldü.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Ardahan, Erzurum, Güncel, Kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da Dondurucu Soğuklar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi maçın haritasını çizdiler Oranı duyanlar inanamıyor Tarihi maçın haritasını çizdiler! Oranı duyanlar inanamıyor
Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik
E-Nabız’a bomba özellik geldi Eczane eczane gezmek sona eriyor E-Nabız'a bomba özellik geldi! Eczane eczane gezmek sona eriyor
Maçın hakemine ’’Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız’’ diyerek tepki gösterdi Maçın hakemine ''Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız'' diyerek tepki gösterdi
Fener’in eski yıldızı 45 yaşında da gol atıyor Fener'in eski yıldızı 45 yaşında da gol atıyor
Tahran’dan İranlı kadın futbolculara çağrı: Eve dönün Tahran'dan İranlı kadın futbolculara çağrı: Eve dönün
Youssef En-Nesyri, Arabistan’da da ortalığı karıştırdı Youssef En-Nesyri, Arabistan'da da ortalığı karıştırdı

10:21
Ankara’da korkutan deprem
Ankara'da korkutan deprem
10:17
Galatasaray yapay zekanın ayarlarıyla oynadı ’’Tur Aslan’ın’’ diyor
Galatasaray yapay zekanın ayarlarıyla oynadı! ''Tur Aslan'ın'' diyor
10:12
3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar Bakanlık affetmedi
3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi
09:56
Uğurcan Çakır’dan Hacıosmanoğlu’na jet yanıt
Uğurcan Çakır'dan Hacıosmanoğlu'na jet yanıt
09:39
ABD basınından olay iddia: Mücteba Hamaney ilk saldırıda ölmüş olabilir
ABD basınından olay iddia: Mücteba Hamaney ilk saldırıda ölmüş olabilir
09:07
Türkiye, İran’dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti: Bölgedeki komutanın...
Türkiye, İran'dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti: Bölgedeki komutanın...
07:35
ABD’den iki küstaha çok önemli Türkiye uyarısı: Zararlı çıkarsınız
ABD'den iki küstaha çok önemli Türkiye uyarısı: Zararlı çıkarsınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 10:44:27. #.0.5#
SON DAKİKA: Doğu Anadolu'da Dondurucu Soğuklar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.