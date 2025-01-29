Doğu Anadolu'da En Şiddetli Soğuk

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Doğa'da son 10 yılın en şiddetli soğuk havası yaşanıyor

Donan araçlar çekicilerle tamirhaneye getirildi

ERZURUM - Doğu Anadolu Bölgesi, son 10 yılın en soğuk günlerini yaşıyor.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde hava sıcaklığı dün gece eksi 30 derece oldu. Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen alçak basıncın etkisi altında bulunan Doğu Anadolu'da şiddetli soğuklar, kar yağışının ardından geldi. Soğuklar, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Motorlu araçların büyük bölümü yollarda kaldı.

Özellikle gece saatlerinde soğuk hava iyice şiddetini artırdı, ağaçlar kırağı tutarken, sabah işlerine gitmek isteyen vatandaşların otomobilleri başta olmak bir çok araç soğuk hava dolayısıyla çalışmadı. Çalışmayan araçlar genelde takviyeler ile veya çekiciler ile tamirhanelere getirildi.