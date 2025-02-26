Doğu Anadolu'da Kar ve Tipi Ulaşımı Engelliyor - Son Dakika
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Doğu Anadolu'da Kar ve Tipi Ulaşımı Engelliyor

Ardahan, Iğdır ve Ağrı'da yoğun kar ve tipi 255 köy yolunu ulaşıma kapattı. Ekipler çalışıyor.

26.02.2025 11:17
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Ardahan, Iğdır ile Ağrı'da kar ve tipi nedeniyle 255 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ardahan'da kar yağışı ve yoğun tipi ulaşımı aksatıyor.

Yoğun tipi nedeniyle merkeze bağlı 40, Posof'ta 31, Hanak'ta 24, Göle'de 10 ve Çıldır'da 9 olmak üzere 114 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Iğdır

Iğdır'da yaşanan tipi ve fırtına nedeniyle 47 köye ulaşım sağlanamıyor.

Kent merkezinde 13, Tuzluca ilçesinde ise 34 köyün yolu, etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresine bağlı 6 ekip, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için başlattığı çalışmaları sürdürüyor.

Kentin yüksek bazı bölgelerinde ise dondurucu soğuklar etkili oldu.

Soğuklar nedeniyle çatılarda buz sarkıtları ve yollarda buzlanma oluştu.

Ağrı

Ağrı'da kar ve tipi nedeniyle 94 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri ulaşıma kapalı yollarda çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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