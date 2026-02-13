Doğu Anadolu'da Karla Mücadele - Son Dakika
Doğu Anadolu'da Karla Mücadele

13.02.2026 11:03
Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te kar nedeniyle 111 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor; ekipler çalışıyor.

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 111 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kar ve tipi nedeniyle 85 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Erçiş ilçesinde de bir iş yeri çalışanları yoğun kar yağışının ardından biriken karı eğlenceye dönüştürdü.

Çalışanlar, iş yerlerinin bahçesine kardan "Van Gölü Canavarı" yaptı.

Kafe çalışanı Berat Durmaz, karın tadını doyasıya çıkardıklarını belirterek, "Van'ımızın ve Van Gölü'müzün simgesi olan canavarı kardan yaptık. İşletmemizin önüne güzel renk kattı." dedi.

Hakkari

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, önceki gün kar nedeniyle kapanan 58 yerleşim yeri yolundan 52'si ekiplerin çalışmaları sonucu açıldı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı 6 köy ve mezra yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kentte belediye ekipleri de kar temizleme ve buzlama çalışması yürüttü.

Muş

Varto ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yüksek kesimde bulunan 6 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olduğunu belirtti.

Kentte 6 köy yolunun kapalı olduğunu ifade eden Yentür, vatandaşların mağdur olmaması için bir an önce yolları ulaşıma açacaklarını bildirdi.

Bitlis

Kar yağışından dolayı ulaşımda aksaklıklar meydana geldi.

Kentte kar nedeniyle 14 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yolların açılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Belediye ve karayolları ekipleri de cadde ve sokaklarda kar temizliği yaptı.

Kaynak: AA

