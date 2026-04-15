Doğu Anadolu'da Karla Mücadele
Doğu Anadolu'da Karla Mücadele

15.04.2026 11:13
Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yollar kapandı, çalışmalar sürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar nedeniyle 13 mahalle ve 27 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, 40 yerleşim yerinin yolunun açılması için çalışma başlattı.

Bitlis

Kent genelinde kar nedeniyle 2 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kırsalda kesintisiz ulaşımın sağlanması için kapalı 2 köy yolunda karla mücadele çalışması sürdürüldüğünü belirtti.

Karayolları ve belediye ekipleri de bazı güzergahlarda yol genişletme çalışması yaptı.

Muş ve Hakkari

Muş'ta kar yağışı nedeniyle kapanan 55 köy yolu ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yüksek kesimlerde kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığını söyledi.

Kardan kapanan 55 köy yolunu yeniden ulaşıma açtıklarını ifade eden Yentür, açtıkları yollarda genişletme çalışması yaptıklarını kaydetti.

Hakkari'de de ulaşıma kapanan 2 yerleşim yerinin yolu İl Özel İdaresi ekiplerince açıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Doğu Anadolu, Hava Durumu, Hakkari, Bitlis, Ulaşım, Güncel, Van, Muş, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Doğu Anadolu'da Karla Mücadele
