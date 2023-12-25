 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Doğu Anadolu'da Soğuk Hava ve Buzlanma - Son Dakika
Üye Girişi

Doğu Anadolu'da Soğuk Hava ve Buzlanma

Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı ile Tunceli'de etkili olan soğuk hava ve buzlanma, hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı sonrası cadde ve sokaklar karla kaplanırken, belediye ekipleri kar küreme çalışması yaptı. Dondurucu soğuklar nedeniyle sulak alanlar buzla kaplandı ve ulaşım güçlükle sağlandı.

Doğu Anadolu\'da Soğuk Hava ve Buzlanma
25.12.2023 - 10:21,
Abone Ol

Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı ile Tunceli'de soğuk hava ve buzlanma, hayatı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da, gece boyunca etkili olan kar, sabah saatlerinde yerini soğuk havaya bıraktı.

Cadde ve sokakların karla kaplandığı kentte, buzlanma meydana geldi.

Belediye ekipleri sorumluluk bölgelerinde, vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünde kar küredi.

Soğuk havanın yanı sıra şiddetli rüzgarın da etkili olduğu kentte, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kars

Kars'ta da kar yağışı sonrası soğuk hava etkili oluyor.

Dondurucu soğuklar nedeniyle sulak alanlar buzla kaplandı, belediye ekipleri kar küreme çalışması yürüttü.

Sarıkamış ilçesinde da kar sonrası tipi etkili oldu.

Ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizleyen vatandaşlar, şiddetli rüzgar nedeniyle sokakta yürümekte güçlük çekti.

Ardahan, Ağrı

Ardahan il merkezi yağış sonrası beyaza büründü, ekipler karla mücadele çalışması başlattı.

Yol ve kaldırımlarda ise buzlanma meydana geldi.

Ağrı'da ise etkili olan tipi nedeniyle bazı noktalarda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Soğuk havanın da etkili olduğu kentte, yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

Tunceli

Tunceli'nin Ovacık, Pülümür, Nazımiye ve Hozat ilçelerinde ise kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştı.

Vatandaşlar, soğuk havada ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Ardahan, Erzurum, Tunceli, Kars, Ulaşım, Hava Durumu, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da Soğuk Hava ve Buzlanma - Son Dakika


10:30
Davutoğlu'ndan dengeleri alt üst edecek sözler: AK Parti'nin adayına destek veririz Davutoğlu'ndan dengeleri alt üst edecek sözler: AK Parti'nin adayına destek veririz
10:22
Bakan Şimşek: Yüzde 25'lik kira zammı sınırı uygulaması temmuzda sona erecek Bakan Şimşek: Yüzde 25'lik kira zammı sınırı uygulaması temmuzda sona erecek
10:19
Icardi'nin gözü neden morardı? Ezeli rakipler sosyal medyada birbirine girdi Icardi'nin gözü neden morardı? Ezeli rakipler sosyal medyada birbirine girdi
10:10
Nijerya'da çobanlarla çiftçiler arasında çatışma! En az 16 kişi hayatını kaybetti Nijerya'da çobanlarla çiftçiler arasında çatışma! En az 16 kişi hayatını kaybetti
09:55
12 şehidimizin kanı yerde kalmadı! Irak ve Suriye'ye hava harekatında en az 26 terörist öldürüldü 12 şehidimizin kanı yerde kalmadı! Irak ve Suriye'ye hava harekatında en az 26 terörist öldürüldü
09:53
Derbide Icardi'nin pozisyonu hakem ve yorumcuları ikiye böldü Derbide Icardi'nin pozisyonu hakem ve yorumcuları ikiye böldü
09:51
Peru'da 'Noel Baba' kılığına giren polis, uyuşturucu kaçakçılığı yapan çeteyi tek başına çökertti Peru'da "Noel Baba" kılığına giren polis, uyuşturucu kaçakçılığı yapan çeteyi tek başına çökertti
09:49
Gelir İdaresi Başkanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ve TÜBİTAK'ta İstihdam İlanları Gelir İdaresi Başkanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ve TÜBİTAK'ta İstihdam İlanları

Son Dakika
10:30 Davutoğlu'ndan dengeleri alt üst edecek sözler: AK Parti'nin adayına destek veririz
10:22 Bakan Şimşek: Yüzde 25'lik kira zammı sınırı uygulaması temmuzda sona erecek
10:19 Icardi'nin gözü neden morardı? Ezeli rakipler sosyal medyada birbirine girdi
10:10 Nijerya'da çobanlarla çiftçiler arasında çatışma! En az 16 kişi hayatını kaybetti
09:55 12 şehidimizin kanı yerde kalmadı! Irak ve Suriye'ye hava harekatında en az 26 terörist öldürüldü
09:53 Derbide Icardi'nin pozisyonu hakem ve yorumcuları ikiye böldü
09:51 Peru'da "Noel Baba" kılığına giren polis, uyuşturucu kaçakçılığı yapan çeteyi tek başına çökertti
09:49 Gelir İdaresi Başkanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ve TÜBİTAK'ta İstihdam İlanları
09:35 Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan 309 işletmeye 24 milyon TL ceza uyguladı
09:33 Atilla Taş'ın tutuklanmasında yeni gelişme! Kararı duyunca baygınlık geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 10:43:59. #1.13#
SON DAKİKA: Doğu Anadolu'da Soğuk Hava ve Buzlanma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement