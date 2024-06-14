Doğu Anadolu'daki 7 ilde öğrenciler karnelerini aldı

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Erzurum, Ardahan, Tunceli, Kars, Iğdır, Erzincan ve Ağrı'daki okullarda karne töreni düzenlendi.

Erzurum'da 1363 okulda öğrenim gören 166 bin 386 öğrenci, karne alıp yaz tatiline girdi.

Vali Mustafa Çiftçi, Yakutiye ilçesinde bulunan Dumlu İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrenciler tarafından hazırlanan yöresel oyun ve mehteran gösterilerini izleyen Çiftçi, ardından sınıflara geçip öğrencilere karnelerini dağıttı.

Çocuklara kitap, çikolata ve oyuncak da veren Çiftçi, öğrencilere yaz tatillerini kitap okuyarak ve kendilerini geliştirerek geçirmelerini tavsiye etti.

Velilere de seslenen Çiftçi, "Her öğrencimiz biriciktir, özeldir. Dolayısıyla öğrencilerimizi başka öğrencilerle kıyaslamamalarını istirham ediyorum. Benim anlayışıma göre kötü öğrenci yoktur, yeteri kadar ilgilenilmemiş öğrenci vardır. Öğrencilerin karnelerinde birtakım dersleri zayıfsa veya daha düşük not almışlarsa, öğrencilerle ilglenmelerini, daha fazla ilgi göstermelerini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve kurum amirleri de katıldı.

Ardahan

Ardahan'da 173 okulda 16 bin 102 öğrenci karnelerini aldı.

Vali Hayrettin Çiçek, Şehit Burak Güneş İlkokulu'nda öğrencilere karnelerini verdi.

Eğitime büyük önem verdiklerini vurgulayan Çiçek, öğrencilerden tatillerini iyi değerlendirmelerini istedi.

Vali Çiçek, öğrenci ve velilerle fotoğraf çektirdi.

Iğdır

Iğdır'daki 302 okulda 52 bin 708 öğrenci karne alıp yaz tatiline girdi.

Vali Ercan Turan, Şehit Emin Güner İmam Hatip Ortaokulu ve Kurtuluş İlkokulu'nda karne dağıttı.

Turan, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Tunceli

Tunceli'de sabah okullarına giden öğrenciler, sınıflarında öğretmenleriyle bir araya geldi.

Öğrenciler, daha sonra sırayla karnelerini ve başarı belgelerini aldı.

İl genelinde 10 bin 303 öğrenciye karne verildi.

Ağrı

Ağrı'da 1040 okulda 147 bin öğrenci karne aldı.

Vali Mustafa Koç, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ile Şehit Tuncer Doğan İmam Hatip Ortaokulu'ndaki karne dağıtım törenine katıldı.

Vali Koç, öğrencilere karnelerini vererek, yaz tatilinde kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Eğitim öğretim sezonunu sıkıntısız atlatmaktan mutlu olduklarını ifade eden Koç, "Yavrularımız 3 aylık tatil dönemine giriyor. Karneleri dağıtırken de gördük, gurur verici başarılar vardı. Onlarla her zaman gurur duyuyoruz. Öğretmenlerinin dikkati çektiği bir husus varsa buna sakın üzülmesinler. Bu, onların eksikliğini görüp, önümüzdeki dönemleri daha iyi tamamlayıp başarıya ulaşmaları için uyarı niteliğindedir." diye konuştu.

Erzincan

Erzincan'da 286 okulda 3 bin 623 öğretmenin eğitim verdiği 44 bin 785 öğrenci karne aldı.

Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Şehit Er Süleyman Aydın Ortaokulu'nda karne dağıtım törenine katıldı.

Okula gelişinde çiçeklerle karşılanan Aydoğdu ve protokoldekiler, öğrencilere karne dağıtıp, onlarla sohbet etti.

Yeni açılan müzik sınıfını da ziyaret eden Vali Aydoğdu ile protokol üyeleri, zaman zaman öğretmen ve öğrenciler tarafından seslendirilen türkülere eşlik etti.

Öğrencilere tatilde kitap okuma tavsiyesinde bulunan Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Her şey ders çalışmak değil, akademik başarı değil, aynı zamanda sizin iç huzurunuz, mutluluğunuz da akademik başarıdan daha değerli. Siz bizim için değerlisiniz, düşük notlarınız olabilir, onlara üzülmeyin. Tekrar onları düzeltmek için önünüzde fırsatlar olacak. Yaz boyunca başarılar diliyorum, tavsiyem olacak Erzincan'ın güzelliklerini gezin. Ergan Dağı, Ekşisu, Kemaliye, Kemah'a, her yere bir uğrayın lütfen."

Kars

Kars'ta 57 bin 702 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Aydın Tanrıverdi İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine katılan Vali Ziya Polat, öğretmen, öğrenci ve velilere sohbet etti.

Polat, öğrencilere karnelerini vererek, tatil süresince bol bol kitap okumalarını istedi.

Bu yıl birçok yaz kursu açacaklarını ifade eden Polat, "KAFKAS projesiyle eğitim öğretime, çocuklarımıza dokunmak istedik ve onların gözlerinin parlaklığının devam etmesi için çaba sarf ettik. Camiamıza burada yaptıkları güzel projeler için öncelikle teşekkür ediyorum." dedi.

Sarıkamış, Akyaka ve Kağızman ilçelerinde de öğrenciler karnelerini aldı.