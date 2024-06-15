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Türkiye'nin önde gelen hayvancılık merkezlerinden Doğu Anadolu'daki kurbanlık pazarlarında arife yoğunluğu yaşanıyor.

Kars'ta farklı noktalarda kurulan hayvan pazarlarından biri olan Alparslan Mahallesi'ndeki pazarda, vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Sabah erken saatlerde pazara gelen bazı vatandaşlar kurbanlıklarını aldı, bazıları ise kurbanlıklarını evlerine at arabası ve otomobillerinin bagajında götürdü.

Bazı besiciler ise kurbanlıklarına dikkati çekmek için "kurbanlık alana tavuk hediye" diye vatandaşlara seslendi.

Besici Murat Altunterim, gazetecilere, satışların düşük olduğunu belirterek, "Eğer hayvanlarımızı satamazsak bayramın birinci ve ikinci gününe kadar bekleyeceğiz. Pazara 100 koyun getirdim, 30'unu maliyetine zor sattım, olmazsa yükleyip geri gideceğiz." dedi.

Sarıkamış ilçesinde kurulan hayvan pazarında da arife gününde hareketlilik arttı.