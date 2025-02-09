Doğu'da Kar Engeli: 55 Yerleşim Yolu Kapalı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Doğu'da Kar Engeli: 55 Yerleşim Yolu Kapalı

Doğu\'da Kar Engeli: 55 Yerleşim Yolu Kapalı

Van, Muş ve Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle 55 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor, ekipler çalışıyor.

09.02.2025 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van, Muş ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 55 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 11 mahalle ve 23 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Muş

Muş'ta yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte son günlerde kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

Ekiplerin sahada gece gündüz çalıştığını belirten Yentür, "Kar, yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor. Merkezde 5, Varto ilçemizde 15 köy yolu kapalı. Ekiplerimiz yolları bir an önce açmak için mücadele ediyor." dedi.

Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri de Muş'un Hasköy ilçesi ile Bitlis'in Mutki ilçesini birbirine bağlayan yolda karla mücadele çalışması yürüttü.

Görevlilerden İdris Karakaya, gazetecilere, kar ve tipi nedeniyle yolun sürekli kapandığını söyledi.

Yolda mahsur kalanların da yardımına koştuklarını ifade eden Karakaya, "Fırtınadan dolayı görüş mesafesi bazen10 metreye kadar düşüyor. Kar kalınlığı yer yer 3-4 metreye ulaştı. Açtığımız yol fırtınadan dolayı tekrar kapanıyor. Zor şartlarda çalışıyoruz. Yolu açık tutmak için 7 gün 24 saat esasına göre görev yapıyoruz." diye konuştu.

Hakkari

Hakkari İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, Armutdüzü köyü Aktoprak mezrasının yolu kar ve tipiden kapandı.

Karla mücadele ekipleri, söz konusu yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Acil Durum, 3-sayfa, Hakkari, Ulaşım, Güncel, Yaşam, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğu'da Kar Engeli: 55 Yerleşim Yolu Kapalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:38 Öcalan’dan terör örgütüne mektup: PKK’yı ben kurdum, ben dağıtıyorum Öcalan'dan terör örgütüne mektup: PKK'yı ben kurdum, ben dağıtıyorum
12:22 Afyonkarahisar’da tartışma yaratacak Burger King açılışı Afyonkarahisar'da tartışma yaratacak Burger King açılışı
11:54 Keita Balde’den ses getirecek Wanda Nara itirafı Görüntü ortaya çıktı Keita Balde'den ses getirecek Wanda Nara itirafı! Görüntü ortaya çıktı
11:21 İstanbul ve İzmir’de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi İstanbul ve İzmir'de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi
10:23 Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine’ye geri dönecek Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine'ye geri dönecek
10:09 ABD doların gücünü artırmak için kriptoya yöneldi ABD doların gücünü artırmak için kriptoya yöneldi
10:08 Ferdi Tayfur mirasında hangi kuruma ne bıraktı Detaylar ortaya çıktı Ferdi Tayfur mirasında hangi kuruma ne bıraktı? Detaylar ortaya çıktı
10:08 İzmir’de masaj salonlarına fuhuş baskını 15 kadın kurtarıldı İzmir'de masaj salonlarına fuhuş baskını! 15 kadın kurtarıldı
10:00 Arka Sokaklar’ın Rıza Babası Zafer Ergin gençlik sırrını açıkladı: Haftaya sünnetim var Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin gençlik sırrını açıkladı: Haftaya sünnetim var
09:59 Mezarını kendi kazdı, geceleri gelip içinde yatıyor Gassalını vasiyet etti Mezarını kendi kazdı, geceleri gelip içinde yatıyor! Gassalını vasiyet etti
09:46 Karayılan’dan Öcalan’ın olası ’silah bırakma’ çağrısına yanıt Karayılan'dan Öcalan'ın olası 'silah bırakma' çağrısına yanıt
09:38 Hadise’nin dizisi yere çakıldı ’Esas Oğlan’ dijitalin en kötü dizisi oldu Hadise'nin dizisi yere çakıldı! 'Esas Oğlan' dijitalin en kötü dizisi oldu
09:34 Yatırım devinden şaşırtan Solana yıl sonu tahmini Yatırım devinden şaşırtan Solana yıl sonu tahmini
09:22 Allan Saint-Maximin’den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim
09:08 Gri kategoride aranan iki terörist Edirne’de yakalandı Gri kategoride aranan iki terörist Edirne'de yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2025 13:27:39. #1.13#
SON DAKİKA: Doğu'da Kar Engeli: 55 Yerleşim Yolu Kapalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.