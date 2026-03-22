Doğu Darfur'da İHA Saldırısı: 60'tan Fazla Ölü

HARTUM, 22 Mart (Xinhua) -- Sudan'ın batısındaki Doğu Darfur eyaletinde yer alan Al-Daein Eğitim Hastanesi'ni hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırısında, aralarında 12 çocuğun da bulunduğu 60'tan fazla kişi hayatını kaybetti.

Paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri, cuma akşamı düzenlenen saldırıda 113 kişinin yaralandığını, hastanenin acil servisinin üst katının tamamen yıkıldığını ve altyapı ile tıbbi ekipmanların büyük hasar gördüğünü açıkladı. Hızlı Destek Kuvvetleri, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtirken çok sayıda kişinin enkaz altında mahsur kaldığını bildirdi.

Hızlı Destek Kuvvetleri, saldırıyı "uluslararası insani hukukun açık ihlali" olarak nitelendirerek sorumluların hesap vermesi için bağımsız bir uluslararası soruşturma çağrısında bulundu.

Doğu Darfur Sivil İdaresi Başkanı Mohamed İdris Hatır ise yaralı sayısının 90'ın üzerinde olduğunu ve mağdurların çoğunun kadın ve çocuklardan oluştuğunu belirtti. Hatır, saldırının hayati öneme sahip bir sivil kurumu doğrudan hedef aldığını ifade etti.