Doğu Guta\'daki Kimyasal Saldırı Unutulmamalı

Suriye'de devrik Beşşar Esed rejiminin 2013 yılında Şam'ın Doğu Guta bölgesine düzenlediği kimyasal silah saldırısında 2 çocuğunu kaybeden Tagreed Mekki, "kıyamet günü" olarak nitelendirdiği o gecenin sorumlularının hesap vermesini istiyor.

Esed rejiminin 21 Ağustos 2013'te Doğu Guta'ya düzenlediği kimyasal silah saldırısında, aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu 1400'den fazla sivil hayatını kaybetti.

Aradan geçen yıllara rağmen katliamın mağdurları, "en karanlık gece" olarak nitelendirdikleri o gün tanık oldukları korkunç manzaraları hafızalarından silemiyor.

Kimyasal saldırının ardından uzun yıllar kuşatma altında, ağır şartlarda yaşam mücadelesi veren Doğu Guta halkı, saldırının psikolojik etkilerini taşımaya devam ediyor.

"Çocuklarımı korumaya çalıştım"

Doğu Guta'daki kimyasal saldırıda 2 çocuğunu ve 12'den fazla yakınını kaybeden Tagreed Mekki, AA muhabirine, hayatının en karanlık ve en acı gecesinde yaşadığı çaresizliği anlattı.

Saldırı gecesi çocuklarıyla birlikte evinde olduğunu ve kimyasal gazla birlikte yoğun bombardımanın da sürdüğünü belirten Mekki, o gece ilk kez "kimyasal gaz" ve "sarin gazı" ifadelerini duyduklarını dile getirdi.

Mekki, o gece yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Çocuklarımı korumaya çalıştım. Su ve sirke hazırlayarak kompres yaptım. Elimizden gelen ilk müdahaleleri yapmaya çalıştık. Başka yapabileceğimiz bir şey yoktu, Allah'a sığınmaktan başka çaremiz kalmamıştı."

"Kimyasal gazdan taşlar, ağaçlar dahi etkilenmişti"

Saldırının ardından yollarda gördüklerini "kıyamet gününe" benzeten Mekki, "Kimyasal gazdan insanlar, hayvanlar hatta taşlar, ağaçlar dahi etkilenmişti. Yollarda yerde yatan insanlar ve hayvanlar vardı." dedi.

Kuşatma nedeniyle yakıt sıkıntısı yaşandığını ve yaralıların hastanelere ulaştırılmasının son derece güç olduğunu dile getiren Mekki, "Bazı insanlar yaralıları bisikletlerle, bazıları motosikletlerle taşımaya çalışıyordu. Kimyasal gazdan etkilenenleri hastanelere ulaştırmak son derece zordu." diye konuştu.

"İnsanların yüzleri tamamen değişmişti"

Eşinin kız kardeşini ve yeğenini bulmak için hastaneye gittiklerini ve kadınların bulunduğu bölüme erkeklerin girmesine izin verilmediği için aramayı kendisinin yaptığını anlatan Mekki, şunları söyledi:

"Maskem yoktu. Başörtümü yüzüme çekerek gazı solumamaya çalıştım. Ancak uzun süre arama yaptığım için ağır gaza maruz kaldım. Gözlerimde yanma ve kaşıntı başladı, başım döndü ve nefes almakta zorlandım."

Kimyasal gazdan etkilenenlerin yüzlerinin tanınmayacak şekilde değiştiğini vurgulayan Mekki, "Ağızlarından ve burunlarından köpük geliyordu. Yüzlerinde kızarıklık ve morarma vardı. Bu nedenle eşimin kız kardeşini ve yeğenini ilk bakışta tanıyamadım." diye konuştu.

Hastanede çok fazla ceset gördüğünü söyleyen Mekki, "İki yaşındaki çocuklardan 60 yaşındaki kişilere kadar her yaştan insan vardı." dedi.

"Korkudan çok çaresizlik"

Yakınlarını cesetler arasında aramanın kendisi için son derece ağır bir deneyim olduğunu dile getiren Mekki, "Bir insanın yerde bulunan onlarca ceset arasında yakınlarını araması tarif edilmesi çok zor bir duygu. Korkudan çok, kalbinin parçalanması ve hiçbir şey yapamamanın verdiği çaresizlikti." ifadelerini kullandı.

Arama sırasında giderek daha fazla gaza maruz kaldığını ve nefes almakta zorlandığını anlatan Mekki, dışarı çıktığında eşinin kendisini tıbbi müdahale için hemen hastaneye götürdüğünü belirtti.

Eşinin kendisine caminin yanında çekilen bazı fotoğrafları gösterdiğini belirten Mekki, "Aralarında kız kardeşinin de bulunduğunu söyledi. Ancak yüzü o kadar değişmişti ki onu tanıyamamıştım." dedi.

O gece havanın çok sıcak olduğunu ve insanların saldırıya yataklarında gece kıyafetleriyle yakalandığını söyleyen Mekki, hayatını kaybedenlerin üzerlerinin örtülmeye çalışıldığını anlattı.

"Bu saldırının sorumluları yargılanmalı"

O karanlık gecenin ve bu katliamın sorumlularının hesap vermesini isteyen Mekki, "Beşşar Esed rejiminin ve onun yanında yer alanların Suriye halkına yaşattıkları nedeniyle yargılanmalarını istiyorum." dedi.

Suriye halkının yalnızca özgürlük ve onur talep ettiği için kimyasal silahlarla hedef alındığını vurgulayan Mekki, uluslararası toplumun saldırıya verdiği tepkinin ise yetersiz kaldığının altını çizdi.

Uluslararası soruşturma ekibinin Şam'a birkaç kilometre mesafede bulunmasına rağmen bölgeye ancak günler sonra girebildiğine dikkati çeken Mekki, ekiplerin toprak, kan ve hayvanlardan örnekler aldığını, incelemelerde sarin gazının kullanıldığının ortaya çıktığını fakat saldırının sorumlusunun belirlenmediğini ifade etti.

Kimyasal saldırıya yönelik uluslararası tepkinin bugüne kadar yeterli olmadığını dile getiren Mekki, "Hayatını kaybedenlerin ve yakınlarının hakkı hala tam anlamıyla verilmedi." dedi.

"Bu suç hiçbir zaman inkar edilmemeli"

Mekki, uluslararası toplumdan saldırının unutulmamasını ve mağdurların sesinin duyulmasını istedi.

Kimyasal saldırıda hayatını kaybedenlerin anısına ulusal bir anma günü ilan edilmesini talep eden Mekki, "Bu acı hatıra nedeniyle artık yeter diyorum. Şehitlerin kanıyla ve mağdurların acısıyla kimse alay etmesin." ifadelerini kullandı.

Saldırıda 2 çocuğunun yanı sıra çok sayıda yakınını kaybettiğini belirten Mekki, sözlerini şöyle tamamladı:

"Toplamda 12'den fazla yakınımı kaybettim. Dünyadan tek isteğimiz, bu suçu küçümsememesi ve bu kimyasal saldırının gerçekten yaşandığını hiçbir zaman inkar etmemesi."