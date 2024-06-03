Trabzon'da Alternatif Turizm Markalaşma Yolunda Çalıştay Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trabzon'da Alternatif Turizm Markalaşma Yolunda Çalıştay Başladı

Trabzon\'da Alternatif Turizm Markalaşma Yolunda Çalıştay Başladı

Trabzon'da düzenlenen çalıştayda, turizmin 12 aya yayılması ve alternatif turizm destinasyonlarının oluşturulması konuları ele alındı. Vali Aziz Yıldırım, turizmcilerin eksikleri tespit etmeleri ve avantajları daha iyi değerlendirmeleri gerektiğini vurguladı. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ise Trabzon'un turizm potansiyelinden yeterince faydalanılmadığını belirtti. Çalıştayda, spor, gastronomi, kültür ve kış turizmi gibi konulara dair sunumlar yapıldı ve turizm paydaşlarına eğitimler verilecek.

03.06.2024 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da Doğu Karadeniz Sağlık Turizmi Derneğince (DOKSAD) düzenlenen "Doğu Karadeniz'de Alternatif Turizm Markalaşma Yolunda" çalıştayı başladı.

Vali Aziz Yıldırım, bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen çalıştayın açılışında, Karadeniz Bölgesi ve Trabzon'da turizmin 3 ayla sınırlı kalmaması, 12 aya yayılması gerektiğini söyledi.

Kentin güzel coğrafyasını, yöresel mutfağını yazın gelen turistlere tanıttıklarını belirten Yıldırım, bunun yeterli olmadığını dile getirdi.

Yıldırım, Trabzon ve Doğu Karadeniz'in turizm potansiyeline dikkati çekerek, "Bunun geliştirilmesi, artırılması için turizmcilerimiz ellerinden gelen gayreti ortaya koyuyorlar. Eksiklerimizi önce kendimiz tespit etmeliyiz. İyi yönlerimiz çok. Avantaja çevirebileceğimiz alanlar çok ama bunları hakikaten avantaja çevirebiliyor muyuz? Buna bakmakta fayda var." dedi.

Hizmetin sürdürülebilir olması gerektiğini ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"İnsanlar doğayı görmek, buranın güzelliklerini fark edebilmek ve içinde bir müddet yaşayabilmek için geliyorlar. Onlara kapalı alanlarda da aynı kaliteyi, aynı güzelliği sunabilmemiz gerekiyor. Belki doğayı, coğrafyayı birbirlerinden duyarak ya da turizmcilerimizin yaptığı reklamlardan öğrenerek geliyorlar ama geldiklerinde onları tutmamız için başka sebepler de gerekiyor. İşte o sebepleri ortaya çıkarmak ve standardını yükselterek hizmet kalitesini artırmak mecburiyetimiz var."

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ise turizmin Trabzon için önemine işaret ederek, "Bugün Trabzon'da yaşayan herkes şunun bilincinde, turizm olmazsa Trabzon şehri büyük sıkıntı içine düşer. Müthiş potansiyeli bünyesinde barındıran bir alandan bahsediyoruz ama üzülerek söylüyorum, yeterince bu alandan faydalanamıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Turizmin 12 aya yayılması gerektiğini kaydeden Kaya, "Hocalarımız bu konuda yetkin, anlatacaklarını mutlaka hayata geçirme aşamasına gelmiş olmalıyız. Her şeyimiz var. Doğamız çok güzel. Tarihi yerlerimiz çok güzel ama 3 aylık periyot ve belli bir bölgede sıkıştık kaldık. Bu kabuğu artık hep birlikte kırmak zorundayız." diye konuştu.

Çalıştayın açılışına, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Genel Sekreteri Kemal Akpınar, DOKSAD Başkanı Mustafa Yılmaz, akademisyenler, protokol üyeleri ve turizm temsilcileri katıldı.

Doğu Karadeniz'de alternatif turizm destinasyonları oluşturmak için düzenlenen çalıştayın ilk gününde, alanında uzman akademisyenlerce spor, gastronomi, kültür ve kış turizmi konularında turizm temsilcilerine sunum yapıldı.

Çalıştay yarın turizm paydaşlarına yaşlı bakımı, ulaşım destinasyonlarının geliştirilmesi ve destinasyon yönetimi, sağlık ve kıyı turizmi konularında verilecek eğitimlerle sona erecek.

Kaynak: AA

Doğu Karadeniz, Aziz Yıldırım, Ahmet Kaya, Ortahisar, Trabzon, Spor, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da Alternatif Turizm Markalaşma Yolunda Çalıştay Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özer Uçuran Çiller’in cenaze törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özer Uçuran Çiller'in cenaze törenine katıldı
12:59 FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü Yeğeninden iddialara yanıt var FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Yeğeninden iddialara yanıt var
10:23 Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı
10:19 Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
09:59 Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu
13:24 Icardi bile o kadar kazanmıyor Ndombele’nin 1 dakikalık maliyeti dudak uçuklattı Icardi bile o kadar kazanmıyor! Ndombele'nin 1 dakikalık maliyeti dudak uçuklattı
13:19 Ahmet Türk’ten Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk yorum: İktidar kendi kuyusunu kazıyor Ahmet Türk'ten Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk yorum: İktidar kendi kuyusunu kazıyor
12:57 Kurultay sonrası ortadan kaybolan Meral Akşener günler sonra ilk kez görüntülendi Kurultay sonrası ortadan kaybolan Meral Akşener günler sonra ilk kez görüntülendi
12:51 Fenerbahçe’ye gelecek mi Lewandowski’den açıklama var Fenerbahçe'ye gelecek mi? Lewandowski'den açıklama var
12:10 Bu yıldızlar Türkiye’ye gelirse şaşırmayın Transferde Mourinho etkisine hazır olun Bu yıldızlar Türkiye'ye gelirse şaşırmayın! Transferde Mourinho etkisine hazır olun
11:54 Gerçekler Müge Anlı’da ortaya çıkmıştı Üvey kızlarını istismar eden adamın dosyası bir hayli kabarık Gerçekler Müge Anlı'da ortaya çıkmıştı! Üvey kızlarını istismar eden adamın dosyası bir hayli kabarık
11:36 Atılan manşetler öyle böyle değil Mourinho’nun imzası dünyayı şaşırttı Atılan manşetler öyle böyle değil! Mourinho'nun imzası dünyayı şaşırttı
11:21 Erdoğan’ın kendisiyle ilgili sözlerini hatırlatan Oğan’a zor soru: Peki niye gittin de yamandın ona Erdoğan'ın kendisiyle ilgili sözlerini hatırlatan Oğan'a zor soru: Peki niye gittin de yamandın ona?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 14:23:08. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzon'da Alternatif Turizm Markalaşma Yolunda Çalıştay Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement