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Doğu Karadeniz'de Hayvan Şovu

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Doğu Karadeniz'de insanlar, sokaklarda evcil olmayan hayvanlarıyla ilginç anlar yaşıyor.

13.01.2025 12:37
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Doğu Karadeniz insanı köyündeki hayvanlarından da şehir hayatında da kopamıyor

Kimisi keçisi ile kimisi kazı ile kimisi de atmacası ile sokaklarda boy gösteriyor

TRABZON - Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yaşayan insanların evcil olmadığı bilinen hayvanlar ile sokaklarda gezmesi görenleri şaşırtıyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Artvin, Rize ve Trabzon illerinde yaşayan vatandaşlar ilginçliği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Kedi ve köpek gibi evcil hayvanların yanı sıra kaz, atmaca ve keçi gibi evcil olmayan hayvanlarla sokaklarda dolaşan, alışveriş yapmak için markete giren vatandaşlar görenleri şaşırtıyor.

Artvin'in Şavşat ilçesinde alışveriş yapmak için market önüne arabasıyla gelen bir aile, markete girince araçtaki yavru keçi de arabadan atlayıp peşlerinden girdi. Market içinde dolaşan, rafları gezen keçi sahibi para öderken bile yanından ayrılmadı.

Trabzon'da ise sokak ve caddelerde genelde köpek gezdirenlere daha çok rastlanırken şehrin en işlek caddelerinden Uzunsokak'ta elinde bastonu yanında kümes hayvanı olan "Kaz" ile birlikte gezen yaşlı kadının görüntüsü ilgi odağı oldu.

Geçtiğimiz günlerde Trabzon'da yine cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde ise bir büfeye yanındaki keçi ile giren vatandaş, ilginç anların yaşanmasına neden oldu. Görüntülerde işletme sahibinin "Ağabey büfeye keçi ile mi gelinir?" ifadeleri izleyenlere keyifli anlar yaşatırken, çevredeki vatandaşların yanı sıra işletme sahibinin de şaşırdığı anlarda çekilen o görüntüler sosyal medyada binlerce kişiye ulaştı.

Rizelilerin sevdası olan ve artık hayatlarının birer parçası haline gelen atmaca kültürü de yaşatılmaya devam ediyor. Yüzlerce yıl önce bıldırcın avlamak için tutulan atmacalar bir yaşam tarzı haline getirildi. Yırtıcı kuş olarak bilinen ve yüzyıllardır bir kültür olarak yaşatılan atmacalar için güzellik yarışması da yapılıyor. Yırtıcı özelliği olmasına rağmen evcil hayvan gibi eğitilen atmacalar kış aylarının gelmesiyle beraber tekrardan doğaya salınıyor.

Doğu Karadeniz\'de Hayvan Şovu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Doğu Karadeniz'de Hayvan Şovu - Son Dakika

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