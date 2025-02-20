Doğu Karadeniz'de Kar Yağışı Nedeniyle Yollar Kapandı, Eğitime Ara Verildi - Son Dakika
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Doğu Karadeniz'de Kar Yağışı Nedeniyle Yollar Kapandı, Eğitime Ara Verildi

Doğu Karadeniz\'de Kar Yağışı Nedeniyle Yollar Kapandı, Eğitime Ara Verildi

Doğu Karadeniz bölgesinde etkili olan kar yağışı, 442 köy ve mahalle yolunun ulaşıma kapanmasına, 6 ilde eğitime 1 gün ara verilmesine yol açtı. Ekipler yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

20.02.2025 10:56  Güncelleme: 10:58
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DOĞU Karadeniz'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 442 köy ve mahalle yolu, ulaşıma kapandı. Trabzon'da 2, Giresun, Artvin ve Rize ile Gümüşhane ve Bayburt genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

Doğu Karadeniz'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Giresun'da 474, Gümüşhane'de 52, Trabzon'da 373, Rize'de 208, Artvin'de 87, Bayburt'ta 120 köy ve mahalle yolu, ulaşıma kapandı. Yolların açılması için belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yollara müdahalesi sürerken, hava sıcaklığının hissedilir derecede azalmasıyla buzlanmalara karşı tuzlama çalışmalarına da ağırlık verildi.

6 İLDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Bu arada kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Trabzon'da 2, Giresun, Artvin ve Rize'nin yüksek kesimli ilçeleri ile Gümüşhane ve Bayburt genelinde eğitime 1 gün ara verildi. 6 ilin valiliği tarafından yapılan açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayıldığı belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Doğu Karadeniz'de Kar Yağışı Nedeniyle Yollar Kapandı, Eğitime Ara Verildi - Son Dakika

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