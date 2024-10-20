Doğu Karadeniz\'de Sonbahar Renk Cümbüşü

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DOĞU Karadeniz'in yüksek kesimlerinde, sonbaharın gelişiyle doğanın renk değiştirmesi, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Doğası ve coğrafi güzellikleriyle turistlerin son yıllarda sıkça ziyaret ettiği Doğu Karadeniz'de, sonbaharla birlikte yeşil örtü yerini, sarı ve kahverengi tonlara bıraktı. Trabzon'un yüksek rakımlı ilçelerinde sararan yapraklarıyla ağaçlar, renk cümbüşü oluşturdu. Orta çıkan manzaralar doğa fotoğrafçılarının da ilgi odağı oldu. Bölgedeki manzara dron kamerasına yansıdı.

Haber - Kamera: Salim SARIKOÇ/TRABZON,