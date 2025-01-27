Doğu Karadeniz ve Anadolu'da Çığ Tehlikesi

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(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında ise çığ tehlikesi bulunuyor.

MGM, buzlanma ve çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 12, en düşük 2; İstanbul'da en yüksek 12, en düşük 6; İzmir'de en yüksek 17, en düşük 8 derece olacak.