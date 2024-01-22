Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu\'da kuvvetli kar yağışı uyarısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Siirt'in yükseklerinde beklenen kuvvetli ve yoğun kar yağışı için vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporuna göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Siirt'in yükseklerinde kuvvetli ve yoğun kar yağışı beklendiğini bildirdi.

Özhaseki, "Vatandaşlarımızdan çığ tehlikesi, buzlanma, don ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum." ifadesini kullandı.