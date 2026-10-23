Doğu koridorunda Çin-Avrupa tren sefer sayısı bu yıl yüzde 40,3 artışla 6.024\'e ulaştı

HARBİN, 23 Ekim (Xinhua) -- Çin Devlet Demiryolları Harbin Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre Çin-Avrupa yük treni hizmetinin doğu koridorunda bu yıl gerçekleştirilen sefer sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40,3 artışla 6.024'a ulaştı.