Doğu Kudüs'te Eğitim Krizi - Son Dakika
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Doğu Kudüs'te Eğitim Krizi

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İsrail, Batı Şeria'dan gelen öğretmenlerin giriş izinlerini yenilemedi, eğitim yılı başlamıyor.

İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan çok sayıda öğretmenin Doğu Kudüs'e giriş izinlerini yenilememesi nedeniyle kentteki okullarda yeni eğitim-öğretim yılının planlandığı şekilde başlamasının "fiilen imkansız" hale geldiği bildirildi.

İsrail'in Haaretz gazetesi, Doğu Kudüs'teki özel okullarda eğitim-öğretim yılının normal şekilde başlayamayacağını yazdı.

Gazeteye göre, eğitim kurumlarının yönetimleri, işgal altındaki Batı Şeria'da ikamet eden çok sayıda öğretmen ve idari personelin giriş izinlerinin İsrail makamlarınca yenilenmemesi üzerine salı gününden itibaren ikinci bir duyuruya kadar genel protesto grevi başlatma kararı aldı.

Haaretz, bu durum nedeniyle eğitim çalışanlarının okullara ulaşmasının engellendiğini ve yeni eğitim-öğretim yılının planlandığı şekilde başlamasının "fiilen imkansız" olduğunu belirtti.

İsrail ve Doğu Kudüs'te yeni eğitim-öğretim yılının bugün başlaması planlanıyor.

Doğu Kudüs'teki Filistin özel okullarının sahipleri de pazartesi günü yaptıkları açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'dan gelen çok sayıda öğretmenin giriş izinlerini yenilememesi nedeniyle salı gününden itibaren ikinci bir duyuruya kadar eğitime ara verileceğini duyurdu.

Açıklamada, kararın İsrail makamlarının çok sayıda öğretmen ve okul personelinin giriş izinlerini önceden haber vermeden yenilememesi üzerine alındığı belirtildi.

Okulların sağlık, temizlik, güvenlik ve emniyet tedbirleri bakımından yeterli hazırlık seviyesine ulaşamamasının da güvenli ve istikrarlı bir eğitim-öğretim yılının başlamasının önünde ek bir engel oluşturduğu kaydedildi.

Açıklamada, öğretmen ve diğer çalışanlara ait tüm giriş izinlerinin yeniden düzenlenmesi ve yenilenmesinin ardından eğitime yeniden başlanacağı vurgulandı.

İsrail, Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarıyla eş zamanlı olarak, öğretmenler dahil işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinli çalışanların izin işlemlerini engelliyor.

İsrail Meclisi (Knesset), Ocak 2026'da Filistin yönetimine bağlı kurumlardan akademik diploma alan öğretmenlerin İsrail eğitim sisteminde çalışmasını yasaklayan bir yasa kabul etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Doğu Kudüs'te Eğitim Krizi - Son Dakika

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