Doğu Kudüs'te İsrail polisinin ateş açtığı Filistinli yaşamını yitirdi

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliği, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te ateş açması sonucu bir Filistinlinin hayatını kaybettiğini, böylece yılbaşından bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının 17'ye yükseldiğini bildirdi.

Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, İsrail polisinin Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın Şam Kapısı yakınında İbrahim el-Hindi'yi ateş ederek öldürdüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, Hindi'nin öldürülmesiyle yılbaşından bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının 17'ye yükseldiği kaydedildi.

Söz konusu olayın İsrail polisinin Filistinlilere yönelik "yargısız infaz politikasının" bir parçası olduğu savunularak, bunun uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olduğu vurgulandı.

Hindi'nin öldürülmesinin insanlığa karşı suç teşkil ettiği belirtilen açıklamada, olayın İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden silahlı İsraillilerin başta Doğu Kudüs olmak üzere işgal altındaki topraklarda Filistinlilere yönelik sürdürdüğü suç ve ihlallerin bir parçası olduğuna dikkat çekildi.

İsrail polisi ayrıca İbrahim el-Hindi'nin naaşına el koydu. Bununla birlikte İsrail'in 1967'den bu yana naaşını alıkoyduğu Doğu Kudüslü Filistinli sayısı 53'e yükseldi.

Yayın yasağı kararı

Öte yandan İsrail polisinin, olayın ayrıntıları ve Hindi'nin öldürülmesiyle ilgili yayın yasağı kararı aldırdığı bildirildi.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te ateş açarak bir Filistinliyi öldürmüş, hayatını kaybeden gencin bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğunu iddia etmişti.

Olaya dair daha fazla detay verilmemişti.