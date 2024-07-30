Doğu Perinçek, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki LGBT propagandasına tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Doğu Perinçek, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki LGBT propagandasına tepki gösterdi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde LGBT propagandası yapıldığını belirterek, buna tepki gösterdi. Perinçek, Fransa hükümetinin olimpiyat geleneğini çiğneyerek LGBT'nin insanlığa ve spor dünyasına dayatıldığını söyledi. Türkiye hükümetinden, Fransa hükümetine ve Uluslararası Olimpiyat Komitesine yazı yazılarak bu durumu paylaşmadıklarını ve taşıyamayacaklarını bildirmelerini talep etti.

30.07.2024 15:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde, LGBT propagandası yapıldığını belirterek, buna tepki gösterdi.

Beyoğlu'ndaki Vatan Partisi İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında konuşan Perinçek, Fransa hükümetinin, Paris Olimpiyatları'nı bütün insanlığı hedef alan bir emrivakiyle açtığını, olimpiyat geleneği çiğnenerek LGBT'nin insanlığa ve spor dünyasına dayatıldığını söyledi.

Olimpiyatların açılışındaki LGBT propagandasına karşı çeşitli hükümetlerin de tavır aldığını anımsatan Perinçek, şöyle devam etti:

"Türkiye hükümeti, İstanbul Sözleşmesi'ni feshetmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Sözleşmesi'ni LGBT hükümleri nedeniyle feshettiğini hatırlıyoruz. Bu bütün insanlığa, bütün dünyaya örnek olmuştur. Şimdi Fransa hükümetinin bu rezaleti karşısında Türkiye hükümetinin bu rezaleti, bu çürüme dayatmasını, LGBT çürümesi dayatmasını paylaşmadığını bütün dünya kamuoyu önünde açıklaması omuzlarımızda duran bir sorumluluktur. Bu sorumluluğu omuzlarımızda taşıyamayız. Bu hem insanlığın büyük birikimine, değerlerine hem de Türk milletinin tarihi birikimine ve değerlerine aykırı bir tutum olur. Fransa hükümetine ve ihtiyaç duyulursa aynı zamanda Uluslararası Olimpiyat Komitesine yazı yazılarak, açılıştaki LGBT çürümesi, dayatmasını paylaşmadığını, omuzlarımızda bu yükü taşıyamayacağımızı, Fransa hükümetine bildirmesini, Türkiye hükümetinden Vatan Partisi olarak talep ediyoruz."

Kaynak: AA

Doğu Perinçek, Türkiye, Fransa, Paris, Dünya, Spor, LGBT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğu Perinçek, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki LGBT propagandasına tepki gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:25 Filenin Sultanları’nın rakibine doping şoku Dominik Cumhuriyeti’nin en iyi oyuncusu diskalifiye edildi Filenin Sultanları'nın rakibine doping şoku! Dominik Cumhuriyeti'nin en iyi oyuncusu diskalifiye edildi
15:13 AK Partili Tuğrul Türkeş’ten Bahçeli’yi kızdıracak sözler: Gangsterliği size Türkeş mi öğretti AK Partili Tuğrul Türkeş'ten Bahçeli'yi kızdıracak sözler: Gangsterliği size Türkeş mi öğretti?
13:47 Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Alman ekonomisi krize saplandı, üçüncü çeyrekte iyileşme beklenmiyor Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Alman ekonomisi krize saplandı, üçüncü çeyrekte iyileşme beklenmiyor
13:22 Düzenleme TBMM’den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu
13:19 Bir günde 10 bin lira toplayan dilencinin sırrı ortaya çıktı Bir günde 10 bin lira toplayan dilencinin sırrı ortaya çıktı
15:10 Brezilyalı Olimpiyat yüzücüsü, erkek arkadaşı ile buluşmak için sporcuların kaldığı köyden gizlice ayrıldığı gerekçesi ülkesine geri gönderildi Brezilyalı Olimpiyat yüzücüsü, erkek arkadaşı ile buluşmak için sporcuların kaldığı köyden gizlice ayrıldığı gerekçesi ülkesine geri gönderildi
14:47 7 yıl sonra setlere dönen Sinem Kobal’dan ilk kare geldi 7 yıl sonra setlere dönen Sinem Kobal'dan ilk kare geldi
13:47 Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren İngiliz kadın gardiyan, müebbet hapis cezası ile karşı karşıya kaldı Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren İngiliz kadın gardiyan, müebbet hapis cezası ile karşı karşıya kaldı
13:20 Sosyal medyada sahte diploma satışı Lisans için 25 bin TL istiyorlar, e-Devlet iddiası ise tam skandal Sosyal medyada sahte diploma satışı! Lisans için 25 bin TL istiyorlar, e-Devlet iddiası ise tam skandal
12:51 Cemil İpekçi’nin pansiyonunda kanalizasyon patladı Belediyeye seslenip öfke kustu Cemil İpekçi'nin pansiyonunda kanalizasyon patladı! Belediyeye seslenip öfke kustu
11:44 Kenan Işık için AKM’de tören düzenlendi Tabutunun başındaki isim dikkat çekti Kenan Işık için AKM'de tören düzenlendi! Tabutunun başındaki isim dikkat çekti
11:08 Ticaret Bakanlığı’nın radarından kaçamadı Şeyma Subaşı’na gizli reklam yaptığı gerekçesiyle 550 bin liraceza Ticaret Bakanlığı'nın radarından kaçamadı! Şeyma Subaşı'na gizli reklam yaptığı gerekçesiyle 550 bin liraceza
11:06 Emniyet müdürü ile doktor arasındaki tartışma hastaneyi karıştırdı Soruşturma başlatıldı Emniyet müdürü ile doktor arasındaki tartışma hastaneyi karıştırdı! Soruşturma başlatıldı
11:01 İzmir’den sonra bir elektrik faciası daha Malatya’da sokak ortasında ölü bulundu İzmir'den sonra bir elektrik faciası daha! Malatya'da sokak ortasında ölü bulundu
10:51 Şarkıcı Gülşen konserinde yanlışlıkla sinek yuttu Şarkıcı Gülşen konserinde yanlışlıkla sinek yuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2024 15:57:52. #1.12#
SON DAKİKA: Doğu Perinçek, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki LGBT propagandasına tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement