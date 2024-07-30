Doğu Perinçek, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki LGBT propagandasına tepki gösterdi

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde, LGBT propagandası yapıldığını belirterek, buna tepki gösterdi.

Beyoğlu'ndaki Vatan Partisi İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında konuşan Perinçek, Fransa hükümetinin, Paris Olimpiyatları'nı bütün insanlığı hedef alan bir emrivakiyle açtığını, olimpiyat geleneği çiğnenerek LGBT'nin insanlığa ve spor dünyasına dayatıldığını söyledi.

Olimpiyatların açılışındaki LGBT propagandasına karşı çeşitli hükümetlerin de tavır aldığını anımsatan Perinçek, şöyle devam etti:

"Türkiye hükümeti, İstanbul Sözleşmesi'ni feshetmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Sözleşmesi'ni LGBT hükümleri nedeniyle feshettiğini hatırlıyoruz. Bu bütün insanlığa, bütün dünyaya örnek olmuştur. Şimdi Fransa hükümetinin bu rezaleti karşısında Türkiye hükümetinin bu rezaleti, bu çürüme dayatmasını, LGBT çürümesi dayatmasını paylaşmadığını bütün dünya kamuoyu önünde açıklaması omuzlarımızda duran bir sorumluluktur. Bu sorumluluğu omuzlarımızda taşıyamayız. Bu hem insanlığın büyük birikimine, değerlerine hem de Türk milletinin tarihi birikimine ve değerlerine aykırı bir tutum olur. Fransa hükümetine ve ihtiyaç duyulursa aynı zamanda Uluslararası Olimpiyat Komitesine yazı yazılarak, açılıştaki LGBT çürümesi, dayatmasını paylaşmadığını, omuzlarımızda bu yükü taşıyamayacağımızı, Fransa hükümetine bildirmesini, Türkiye hükümetinden Vatan Partisi olarak talep ediyoruz."