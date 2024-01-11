Doğu ve Batı Karadeniz'de fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Doğu ve Batı Karadeniz'de, yarın öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına esecek.

Fırtına, Batı Karadeniz'de yarın gece saatlerinde, Doğu Karadeniz'de ise cumartesi ilk saatlerde etkisini kaybedecek.