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Doğu ve Batı Karadeniz'de fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Doğu ve Batı Karadeniz'de, yarın öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına esecek.
Fırtına, Batı Karadeniz'de yarın gece saatlerinde, Doğu Karadeniz'de ise cumartesi ilk saatlerde etkisini kaybedecek.
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