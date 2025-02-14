Doğu ve Güneydoğu'da Kar Yağışı 1793 Yerleşim Yerini Etkiledi

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Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

(DİYARBAKIR) - Van, Elazığ, Siirt, Batman, Muş, Şırnak, Bingöl'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 1793 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Doğu ve Güneydoğu kentlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Van, Elazığ, Siirt, Batman, Muş, Şırnak, Bingöl'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 1793 yerleşim yerinin yolu kapandı. Ekiplerin yol açma çalışmaları sürüyor.

Van

Kar yağışının etkili olduğu Van'da 235 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, 71'i Bahçesaray'da, 50'si Başkale'de, 100'ü Çatak'ta 4'ü Edremit'te ve 1'i de Gürpınar ilçelerinde olmak üzere kar nedeniyle kapanan 235 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açılması için çalışmaları sürüyor.

Şırnak

Şırnak'ta iki gündür etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle merkeze bağlı 2, ilçelerden Beytüşşebap'ta 13, Uludere'de ise 1 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. Şırnak İl Özel İdaresi karla mücadele kiplerinin yolların ulaşıma açılması için çalışmaları devam ediyor.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre, kent 219 köy yolu kar yağışı nedenilyle ulaşıma kapandığı bildirildi. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü yetkilileri, kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için 10 ayrı şantiyede bulunan 75 iş makinesi ve 80 personelle karla mücadele çalışmasına başladıkları bildirildi.

Siirt

Siirt'te ise, kar yağışı nedeniyle Pervari ilçesinde 23, Eruh ilçesin 13, Baykan ilçesinde 17 ve Şirvan ise 39 köy yolu ulaşıma kapandı. Kardan kapanan köy yollarını ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Batman

Dünden buyana kar yağışının etkili olduğu Batman'da ise, kar yağışı nedeniyle Gercüş'te 54 köy ile 13 mezra, Kozluk'ta 13 köy ile 41 mezra, Sason'da ise 56 köy ile 59 mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin yolların ulaşıma açılması için çalışmaları sürüyor.

Bingöl

Bingöl İl Özel İdaresi ekiplerinin kar nedeniyle yolları ulaşıma kapanan merkezde 61, ilçelerden Adaklı'da 10, Genç'te 46, Karlıova'da 38, Kiğı'da 25, Solhan'da 23, Yayladere'de 4, Yedisu'da ise 8 köy yolunda çalışmaları sürüyor.

Muş

Kar yağışı Muş'ta da hayatı olumsuz etkiledi. Günlerdir süren kar yağışı nedeniyle kentteki 250 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekiplerinin kar ve buzlanma nedeniyle ulaşım sağlanamayan köylerde çalışmaları aralıksız sürüyor.