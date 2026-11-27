Doğu Yakası'nda fırtına uçuşları geciktirdi, 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Perşembe günü ABD'nin Doğu Yakası'nı etkileyen şiddetli fırtına, Şükran Günü'nde sel uyarılarının yanı sıra uçuşlarda gecikmelere neden oldu. Bölgede 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.
NEW YORK, 27 Kasım (Xinhua) -- ABD'nin Doğu Yakası'nda perşembe günü etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Şükran Günü'nde bölgeyi etkisi altına alan fırtına, sel uyarılarına, uçuşlarda gecikmelere ve 800.000'den fazla kişinin elektriksiz kalmasına neden oldu.
Kaynak: Xinhua
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