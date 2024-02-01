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Doğubayazıt'ta firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Doğubayazıt'ta firari hükümlü yakalandı

Doğubayazıt\'ta firari hükümlü yakalandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından hükümlü cezaevine teslim edildi.

01.02.2024 16:15  Güncelleme: 16:17
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında, Doğubayazıt ilçesinde "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.Ö'yü yakaladı.

Ç.Ö, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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