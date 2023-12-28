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Ağrı'da sigara kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Ağrı'da sigara kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirilen sigara kaçakçılığı operasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ve Gürbulak Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 zanlı gözaltına alındı. Operasyonlarda, bir adreste yapılan aramada 3 bin 790 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, gümrük sahasındaki bir tırda yapılan aramada ise 2 bin 850 kaçak elektronik sigara bulundu. İran uyruklu olan gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ağrı\'da sigara kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı
28.12.2023 - 18:05,
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen sigara kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Gürbulak Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerini önlemek için çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda Doğubayazıt'ta belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Aramalarda, gümrük kaçağı 3 bin 790 paket sigara ele geçirildi.

Gümrük sahasındaki bir tırda yapılan aramada ise 2 bin 850 kaçak elektronik sigara bulundu.

Gözaltına alınan biri İran uyruklu 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ağrı'da sigara kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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