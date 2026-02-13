Doğum Gününde Silah Kazası: 17 Yaşında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Doğum Gününde Silah Kazası: 17 Yaşında Hayatını Kaybetti

Doğum Gününde Silah Kazası: 17 Yaşında Hayatını Kaybetti
13.02.2026 15:45
Şanlıurfa'da doğum günü kutlaması sırasında oynanan silah kazara ateş aldı, Mustafa Şaşak hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde kendisi için yapılan doğum günü kutlaması sırasında oynadığı silahın kazara ateş aldığı öne sürülen Mustafa Şaşak (17) hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Kışla Mahallesi'ndeki bir otoparkta meydana geldi. Otoparkta gece bekçiliği yapan Mustafa Şaşak için arkadaşları sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi. Pasta ile otoparka gelen arkadaşları, mumları yakarak Şaşak'ın doğum gününü kutladı. Kutlamanın ardından iddiaya göre arkadaşları kısa süreliğine dışarı çıktı. Yine iddiaya göre bu sırada Şaşak'ın nöbet kulübesinde oynadığı silah ateş aldı Şaşak ağır yaralanırken, arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şaşak, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Mustafa Şaşak'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
