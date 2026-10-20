Doha'da Milipol Qatar güvenlik fuarı 33 ülkeden 270'i aşkın şirketi ağırlıyor - Son Dakika
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Doha'da Milipol Qatar güvenlik fuarı 33 ülkeden 270'i aşkın şirketi ağırlıyor

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Katar'ın başkenti Doha'da 16. Uluslararası İç Güvenlik ve Emniyet Fuarı Milipol Qatar, 33 ülkeden 270'i aşkın şirketin katılımıyla başladı. Fuarda İHA, robotik sistemler, siber güvenlik ve yapay zeka destekli teknolojiler tanıtılıyor; etkinlik 22 Ekim'de sona erecek.

Katar'da güvenlik alanında yeni teknolojilerin ve ekipmanların tanıtıldığı 16. Uluslararası İç Güvenlik ve Emniyet Fuarı (Milipol Qatar) başkent Doha'da başladı.

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'nin himayesinde İçişleri Bakanlığının organizasyonuyla Doha Sergi ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuara 33 ülkeden 270'i aşkın şirket katılıyor.

Fuarda insansız hava araçları (İHA), robotik sistemler, zırhlı ve özel amaçlı güvenlik araçları, gelişmiş kamera ve gözetleme sistemleri, siber güvenlik çözümleri, sınır güvenliği ekipmanları ile yapay zeka destekli teknolojiler ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

Güvenlik sektöründe faaliyet gösteren uluslararası şirketlerin stantlarında, kolluk kuvvetleri ve güvenlik birimlerinin operasyonel kabiliyetlerini artırmaya yönelik yeni nesil ekipman ve sistemler tanıtılıyor.

Yaklaşık 23 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen fuarda, Katar İçişleri Bakanlığına ait araçların sergilenmesi için de özel bir alan oluşturuldu.

Fuarda, dijital tehditlere karşı geliştirilen teknolojiler öne çıkıyor

Fuarda kritik altyapıların korunması, havaalanı ve sınır güvenliği, acil durum yönetimi, yangınla mücadele ve dijital tehditlere karşı geliştirilen teknolojiler öne çıkıyor.

Etkinlik kapsamında düzenlenen konferans ve oturumlarda ise yapay zekanın güvenlik alanındaki kullanımı, siber tehditler, güvenlik kurumları arasındaki işbirliği ile yeni teknolojilerin beraberinde getirdiği fırsatlar ve riskler ele alınıyor.

Bu yıl 30. kuruluş yılını kutlayan "Milipol Qatar", güvenlik kurumlarını, teknoloji üreticilerini ve sektör temsilcilerini bir araya getirerek uluslararası işbirliğinin geliştirilmesini amaçlıyor.

22 Ekim'de sona erecek fuar kapsamında çeşitli güvenlik ve savunma işbirliği anlaşmalarının da imzalanması bekleniyor.

Kaynak: AA
Yapay ZekaTeknolojiGüvenlikSavunmaGüncelDünyaKatarDohaSon Dakika

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