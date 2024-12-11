Doha Forum 2024: Diplomasi ve Diyalog Vurgusu - Son Dakika
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Doha Forum 2024: Diplomasi ve Diyalog Vurgusu

Doha Forum İcra Direktörü Al-Kuwari, forumun diplomasiyi, çeşitliliği ve diyaloğu teşvik ettiğini belirtti.

11.12.2024 11:46
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Doha Forum İcra Direktörü Mubarak Ajlan Al-Kuwari, "Doha Forum, her zaman insanları bir araya getiren bir platform olmuştur. Biz her zaman diplomasiyi, çeşitliliği ve diyaloğu teşvik ediyoruz." dedi.

Al-Kuwari, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Doha Forum 2024'e ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

"Doha Forum, her zaman insanları bir araya getiren bir platform olmuştur. Biz her zaman diplomasiyi, çeşitliliği ve diyaloğu teşvik ediyoruz." diyen Al-Kuwari, foruma katılan herkesin platformdan en üst seviyede yararlanması için çabaladıklarını söyledi.

Al-Kuwari, Katar'da düzenlenen forumun kültürel bir yanı olduğunu belirterek, konukların ülkede hoş karşılandıklarını bilmesini istediklerini kaydetti.

Forumun farklı milletlerden insanlara ve onların düşüncelerine ev sahipliği yaptığını ifade eden Al-Kuwari, konukların birbiriyle etkileşim halinde olmasının işleri kolaylaştırdığını dile getirdi.

Al-Kuwari, çeşitliliğin, Doha Forum'un üç ana ayağından birini oluşturduğunun altını çizdi.

Katar'ın ara bulucu rolüne işaret eden Al-Kuwari, "Ara buluculuğun ortasında olduğumuzda, bu sağ ya da sol tarafın yanında durduğumuz anlamına gelmez. Hayır, ortada durmamız gerekir. Bu sesleri duymamız gerekir. Onların özgürce konuşabilecekleri bir platform oluşturmalıyız. Doha Forum'da yaptığımız da budur." ifadelerini kullandı.

Al-Kuwari, AA'nın, İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan ve temel delil niteliğinde olan görsellerin yer aldığı "Kanıt" ile Gazze'deki gazetecilerden, iletişimcilerden, sağlık görevlilerinden ve mağdurlardan oluşan tanıklıklara yer verilen "Tanık" kitabını inceledi.

"(AA'nın 'Tanık' ve 'Kanıt' kitapları) Gazze'de yaşananlar hakkında pek çok bilgi barındırıyor." diyen Al-Kuwari, AA'nın Doha Forum'un global iletişim ortağı olmasından memnuniyet duyduklarını vurguladı.

Doha Forum 2024

Dünyanın dört bir yanından üst düzey birçok katılımcının, konuşmacı ve panelistin yer aldığı Forum, 7-8 Aralık'ta Doha'da düzenlendi.

Forum'da bir araya gelen dünya liderleri, siyasetçiler ve uzmanlar, jeopolitik gerilimler, küresel güvenlik, insani krizler ve teknolojik gelişmeleri tartıştı.

" Diplomasi, Diyalog, Çeşitlilik" başlığıyla düzenlenen Doha Forum, paydaşların bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunmasına ve dünyadaki krizlere çözüm önerisi sunmasına ortam sunmayı amaçlıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Doha Forum 2024: Diplomasi ve Diyalog Vurgusu - Son Dakika

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