DOKA'nın 167. Yönetim Kurulu Toplantısı Gümüşhane'de Yapıldı

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(GİRESUN) - Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (DOKA) Gümüşhane'de düzenlenen 167'nci Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.

Gümüşhane Valisi ve DOKA Dönem Başkanı Aydın Baruş'un ev sahipliğinde yapılan DOKA'nın 167'nci Yönetim Kurulu toplantısına, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Ordu Valisi Muammer Erol, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Artvin Valisi Turan Ergün, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, Gümüşhane TSO Başkanı İsmail Akçay, Ordu TSO Başkanı Adil Levent Karlıbel, Gümüşhane İl Genel Meclisi Başkanı Eşref Balki, Giresun il Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sahin, DOKA Genel Sekreteri Kemal Akpınar ve diğer ilgililer katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Gümüşhane Valisi ve DOKA Dönem Başkanı Aydın Baruş, toplantı gündemi ile ilgili bilgi verdi. Toplantıda, 2024-2028 Doğu Karadeniz Bölge Planı ve Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi, SOGEP 2025 yılı programı, 81 İl 81 Ürün Programı, SOGREEN Programı, Doğanın İzinde Kaçkarlar Güdümlü Proje önerisi, DOKA 2024 Faaliyet Raporu ve diğer konular görüşüldü.