Doktor Feray'ın katili astsubay eski koca tutuklandı - Son Dakika
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Doktor Feray'ın katili astsubay eski koca tutuklandı

Adana'da ayrıldığı doktor eşini öldüren astsubay tutuklandı. Feray Balkan, ayrıldığı eşi Seçkin E. tarafından apartman girişinde tabanca ile vurularak öldürüldü. Katil koca olay yerinden kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı ve tutuklandı.

09.03.2024 23:33  Güncelleme: 23:36
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Doktor Feray'ın katili astsubay eski koca tutuklandı

ADANA - Adana'da ayrıldığı doktor eşini öldüren astsubay tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün akşam merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi 81156 sokakta bulunan Zakir Gergin apartmanında meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi'nde başhekim yardımcısı olan acil tıp uzmanı doktor Feray Balkan (39), Gaziantep'e kendisini ziyarete gelen annesi Eda'yı evine bırakmak için kızı Asya ve oğlu Aliş ile birlikte Adana'ya geldi.

Ayrıldığı eşi pusu kurmuş

Apartmana geldiği sırada Feray Balkan 1 sene önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrıldığı astsubay eşi Seçkin E.'nin apartman çevresinde kendisini beklediğini fark etti. Bunun üzerine Balkan, annesi ve çocuklarına, 'Siz yukarı çıkın. Ben geliyorum' dedi. Feray Balkan bu sırada ayrıldığı eşi Seçkin ile apartman girişinde konuştu. Konuşmayı bitirip asansöre yönelen Balkan'ın ayrıldığı eşi, genç kadının sırtına ve kulağının arkasına tabanca ile ateş edip olay yerinden kaçtı.

Katil koca gözaltına alındı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Feray Balkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise olay yerinden kaçmaya çalışan Seçkin E.'yi tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Seçkin E., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

Adana, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doktor Feray'ın katili astsubay eski koca tutuklandı - Son Dakika

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