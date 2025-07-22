Doktor Mervan el-Hams İnsani Görevde Kaçırıldı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde sahra hastaneleri sorumlusu, Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesi Müdürü ve Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Mervan el-Hams'ın "özel bir silahlı birim" tarafından kaçırılırken ayağından yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Görgü tanıkları, doktor Mervan el-Hams'ın işgal güçlerine bağlı özel bir birlik tarafından gözaltına alınırken ayağından yaralandığını ve hala gözaltında tutulduğunu aktardı." ifadeleri kullanıldı.

Hams'ın sağlık durumuyla ilgili derin endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, bunun ifade özgürlüğüne ve insani çalışmalara yönelik ciddi bir ihlal olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Hams'ın derhal serbest bırakılması talep edildi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesi Müdürü ve Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Mervan el-Hams'ın kaçırılmasının "savaş suçu" olduğunu belirtmişti.

Hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Hams'ı "Gazze'nin güneyindeki sahra hastanesine giderken, insani ve tıbbi görevini yerine getirirken kaçırdığı" bildirilmişti.

İsrail ordusuna bağlı silahlı birimin doktor Mervan ve arkadaşlarını taşıyan ambulansa doğrudan ateş açarak birini öldürdüğü aktarılan açıklamada, saldırıda diğer 2 kişinin de yaralandığı kaydedilmişti.