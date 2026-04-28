Doktor Mesut Cevadi vücudunu kadavra olarak bağışladı

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yapan 63 yaşındaki Dr. Mesut Cevadi, tıp öğrencileri için anlamlı bir karar alarak vücudunu kadavra olarak bağışladı. ESOGÜ Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı ile görüşen Cevadi, hem organlarını hem de vücudunu bağışladı. 'En azından öldükten sonra da bir hizmet yapmış oluyoruz' diyen Cevadi, eşinin de kendisini desteklediğini belirtti.

ESOGÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Engin Özakın, kadavranın tıp eğitimindeki önemine vurgu yaparak Cevadi'ye teşekkür etti. Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Ortadeveci ise kadavra bağışının önemine dikkat çekerek, ülkemizdeki kadavra yetersizliğine ve Diyanet'in kadavra bağışının caiz olduğuna dair fetvasına değindi. Ortadeveci, 'Bugün bir genel cerrahımızın böyle bir bağışta bulunması çok anlamlı' dedi.