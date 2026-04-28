Doktor Mesut Cevadi vücudunu kadavra olarak bağışladı

28.04.2026 10:31
Eskişehir'de genel cerrahi uzmanı Dr. Mesut Cevadi, vefatından sonra tıp eğitiminde kullanılmak üzere vücudunu bağışladı. 'Vücudum toprak altında çürüyeceğine bari bir işe yarasın' diyen doktor, genç cerrahların yetişmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yapan 63 yaşındaki Dr. Mesut Cevadi, tıp öğrencileri için anlamlı bir karar alarak vücudunu kadavra olarak bağışladı. ESOGÜ Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı ile görüşen Cevadi, hem organlarını hem de vücudunu bağışladı. 'En azından öldükten sonra da bir hizmet yapmış oluyoruz' diyen Cevadi, eşinin de kendisini desteklediğini belirtti.

ESOGÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Engin Özakın, kadavranın tıp eğitimindeki önemine vurgu yaparak Cevadi'ye teşekkür etti. Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Ortadeveci ise kadavra bağışının önemine dikkat çekerek, ülkemizdeki kadavra yetersizliğine ve Diyanet'in kadavra bağışının caiz olduğuna dair fetvasına değindi. Ortadeveci, 'Bugün bir genel cerrahımızın böyle bir bağışta bulunması çok anlamlı' dedi.

Ali Koç ve Aziz Yıldırım adaylık için son kararını verdi
Batman'da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı
İran'ın ABD'ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi
İsimler bomba! Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe için teknik direktör kararını verdi
Savaşın başlamasından bu yana bir ilk! LNG tankeri Hürmüz Boğazı'nı geçti
Celal Karatüre'nin onlarca polis tarafından korunduğu görüntü tartışma yarattı
Advertisement
